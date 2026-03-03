Το Ισραήλ έχει ήδη ρίξει 2.500 βόμβες στο Ιράν - Συνολικά 1.200 στόχους έχουν πλήξει οι ΗΠΑ

Συνολικά, ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει 1.800 στόχους στην Τεχεράνη και το Ιράν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μια ιρανική σημαία τοποθετείται ανάμεσα στα ερείπια ενός αστυνομικού τμήματος που χτυπήθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026.

AP
Η στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λαμβάνει διαστάσεις ολοκληρωτικού πολέμου, με τις δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύουν ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων εναντίον εκατοντάδων νέων στόχων στο Ιράν.

Από τη Δευτέρα, η στρατηγική των δύο συμμάχων μετατοπίστηκε από τα πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικά κέντρα διοίκησης προς ένα πολύ ευρύτερο φάσμα υποδομών, με απώτερο στόχο την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Iran US Israel

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

AP

Καταιγιστικός ρυθμός επιχειρήσεων και αριθμοί που σοκάρουν

Τα δεδομένα που έρχονται στη δημοσιότητα καταδεικνύουν την ένταση της επίθεσης: μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, το Ισραήλ είχε ήδη ρίξει 2.500 βόμβες, ρυθμός που μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα αναμένεται να ξεπεράσει το σύνολο των βομβών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 12 ημερών της σύγκρουσης τον Ιούνιο του 2025.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές δυνάμεις φαίνεται να επιχειρούν με διπλάσια κλίμακα. Ενώ το Ισραήλ ανέφερε πλήγματα σε 600 στόχους το βράδυ της Δευτέρας, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έπληξαν 1.200. Συνολικά, οι κοινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει το καθεστώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατά 50% περισσότερο από ό,τι ολόκληρο τον προηγούμενο Ιούνιο, καταστρέφοντας παράλληλα πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Iran US Israel

Ένα κατεστραμμένο αστυνομικό αυτοκίνητο μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

AP

Χτύπημα στην «καρδιά» της Τεχεράνης

Παρά την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κορυφαίων αξιωματούχων το πρωί του Σαββάτου, το καθεστώς διατηρεί δυνάμεις μέσω δεκάδων χιλιάδων σκληροπυρηνικών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και εκατομμυρίων υποστηρικτών της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Στο πλαίσιο αυτό, ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επιδρομή σε ένα τεράστιο κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη έριξαν πάνω από 250 βόμβες στο συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε:

  • Το αρχηγείο του Προέδρου και του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
  • Εγκαταστάσεις του ανώτατου φόρουμ της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
  • Κέντρα εκπαίδευσης ανώτατων αξιωματικών, όπου σχεδιάζονταν το πυρηνικό πρόγραμμα και επιθέσεις κατά του Ισραήλ.
  • Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τη δολοφονία του Νταούντ Αλί Ζαάντα, συντονιστή της Δύναμης Quds για τον Λίβανο.
APTOPIX Iran US Israel

Επέκταση στο Δυτικό Ιράν και ιρανικά αντίποινα

Από το απόγευμα της Τρίτης, τα 60 κύματα επιθέσεων του IDF επεκτείνονται από την Τεχεράνη προς το Δυτικό Ιράν. Στόχος είναι δεκάδες εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, ώστε να περιοριστεί η ικανότητα του καθεστώτος να πλήττει το ισραηλινό έδαφος.

Παρά την πίεση, η Τεχεράνη κατάφερε να εξαπολύσει πέντε κύματα επιθέσεων κατά του Ισραήλ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης. Αναφέρθηκαν πλήγματα σε περιοχές όπως η Petah Tikvah, η Bnei Brak και το βόρειο Ισραήλ. Η υπηρεσία Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιθάλπει πέντε τραυματίες που φέρουν τραύματα μέτριας σοβαρότητας, ενώ οι σειρήνες συναγερμού συνεχίζουν να ηχούν σε πολλές πόλεις.

