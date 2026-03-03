ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις

Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις ξεκινά το μεσημέρι της Τρίτη (3/3).

Newsbomb

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μπέτις την Πέμπτη (12/3) στο ΟΑΚΑ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα (19/3) θα ταξιδέψει στο «La Cartuja» για την αναμέτρηση με τους «βερδιμπλάνκος».

Όλες οι λεπτομέρειες για τον αγώνα ρεβάνς στην Ισπανία από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της φάσης των «16» του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις (19/3, 22:00), θα διατεθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας με τη μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Η πρώτη φάση ξεκινάει από την Τρίτη 3/3 στις 16:30 και θα αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας.

Κάθε κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει το αίτημα του μέσω της παραγωγής REAL BETIS ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 + 1 εισιτήριο, δηλαδή:
— ένα για κάτοχο διαρκείας
— ένα επιπλέον για μεμονωμένο φίλαθλο ή και κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας.

Η περίοδος προτεραιότητας θα ολοκληρωθεί στις 05/03/2026 και ώρα 12:00.

Στη συνέχεια η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους, με δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως 2 εισιτήρια ανά υποβολή.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν:

— Ονοματεπώνυμο
— Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου
— Κινητό τηλέφωνο
— Email επικοινωνίας
— Αριθμός Gov Wallet εισιτηρίου διαρκείας
— Θύρα που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας

Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ και όπως αναγράφονται στο επίσημο ταξιδιωτικό σας έγγραφο.

Tα δεδομένα θα διαβιβαστούν προς έλεγχο στις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Ισπανίας.

Βάσει της ισπανικής αθλητικής νομοθεσίας, τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μετά από ταυτοποίηση του φιλάθλου.

Οι φίλαθλοι των οποίων το αίτημα θα ικανοποιηθεί, θα ενημερωθούν μέσω email.

Όταν λάβουν το email, θα πρέπει να αποστείλουν (επίσης γραμμένα σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ) τα στοιχεία μετακίνησης τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Πιο συγκεκριμένα:

Για αεροπορική μετακίνηση:

— Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης
— Αεροπορική εταιρεία
— Κωδικος πτήσης
— Στοιχεία πτήσης transit (εφόσον υπάρχουν)

— Αντίστοιχα στοιχεία επιστροφής

Για διαμονή:

— Επωνυμία καταλύματος

Για οδική μετακίνηση από γειτονικές χώρες:

— Χώρα αφετηρίας
— Αριθμός πινακίδας οχήματος

Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων για την καλυτερη εξυπηρέτησή τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του ΠΟΥ Hans Kluge στο Μέγαρο Μαξίμου

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μητέρα δώρισε απινιδωτές σε δύο σχολεία στη μνήμη του γιου της που πέθανε από ανακοπή

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Εργάτες σε σκαλωσιά βλέπουν από κάτω τους κτίριο να έχει χτυπηθεί από πύραυλο - Βίντεο

18:03LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι κόρη μου αυτο; Αφού δεν έχει μάνα»

18:00LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας - επόμενα επεισόδια: Εκτός ορίων η Σοφία - Σε ποιους επιτίθεται

17:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Χάος πριν από το GP της Αυστραλίας – Σχεδόν 1000 μέλη ομάδων παραμένουν «μπλοκαρισμένοι»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: «Ράλι» τιμών για χρυσό και ασήμι - Πιέσεις και στα ευρωπαϊκά νομίσματα

17:43LIFESTYLE

Ο ηθοποιός Bruce Campbell αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο - «Περιμένω να ζήσω αρκετά ακόμη»

17:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σύμβαση 717: Στις 24 Απριλίου η συνέχεια της δίκης των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

17:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι

17:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε λήγει η προθεσμία

17:21ΚΟΣΜΟΣ

El Pais: Γαλλία και Ελλάδα στέλνουν φρεγάτες στην Κύπρο - Τι εξετάζει το Ηνωμένο Βασίλειο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις

17:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη! Από Τρίτη 28 Απριλίου στο Θέατρο Radio City

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Σε χρυσό φέρετρο ενταφιάστηκε ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών, El Mencho

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισοπεδώθηκε κτίριο στο Κομ του Ιράν που συνεδρίαζαν για εκλογή διαδόχου του Χαμενεϊ από βομβαρδισμό ΗΠΑ και Ισραήλ - Βίντεο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν - Αφγανιστάν: Νεκροί 67 Αφγανοί στρατιώτες, ισχυρίζεται το Ισλαμαμπάντ - Απορρίπτει τον ισχυρισμό η Καμπούλ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Sky express: Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως Δευτέρα 9 Μαρτίου

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σε μοναστήρι βρήκαν καταφύγιο κάτοικοι του Ακρωτηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισοπεδώθηκε κτίριο στο Κομ του Ιράν που συνεδρίαζαν για εκλογή διαδόχου του Χαμενεϊ από βομβαρδισμό ΗΠΑ και Ισραήλ - Βίντεο

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

16:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέρος: Ελεύθερος αφέθηκε ο 17χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του κατά τη διάρκεια καβγά

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Ιράν χτυπάει τους πλούσιους Άραβες γείτονές του - «Ξύπνησαν θυμωμένοι με τις ΗΠΑ και κοιμήθηκαν εξοργισμένοι με το Ιράν»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Κάτοικος απειλεί τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε στο Κουβέιτ, νομίζοντας ότι είναι Ιρανός

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη για τον απεγκλωβισμό των ναυτικών από τη Μέση Ανατολή

18:03LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι κόρη μου αυτο; Αφού δεν έχει μάνα»

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο οι Ιρανοί - Μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ