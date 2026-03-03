Άγιος Έρωτας - επόμενα επεισόδια: Εκτός ορίων η Σοφία - Σε ποιους επιτίθεται

Οδεύουμε προς το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας» του ALPHA, ωστόσο οι εξελίξεις κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Στα επόμενα επεισόδια, η Σοφία πρωταγωνιστεί και η επιστροφή της στο χωριό βάζει σε κίνδυνο όσους μισεί.

Η απόδραση της Σοφίας από το σπίτι της Θάλειας προκαλεί πανικό και ο πατήρ Νικόλαος με τη Χλόη προσπαθούν να τη βρουν πριν συμβεί το χειρότερο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της Χριστίνας και έρχεται αντιμέτωπη με τον Χάρη, την Αναστασία και το μωρό τους, προκαλώντας ένταση και φόβο. H Σμαρώ, αγανακτισμένη από την επίθεση της Σοφίας στην κόρη της, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, με τρόπο που θα οδηγήσει την ένταση στα άκρα…

Το σοκ από την «επίθεση» της Σμαρώς, οδηγεί τη Θάλεια και τον Ηλία στην απόφαση της άμεσης επιστροφής της Σοφίας στην κλινική. Ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να τη βοηθήσει να το σκάσει από εκεί. Όμως, μια κίνησή του προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Η Χλόη ζητάει από τον πατέρα Νικόλαο να πάνε μαζί στην Αθήνα, για να σταματήσουν το σχέδιο του πατέρα της.

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη φυγαδεύσει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του. Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν άδικα στην Αθήνα για να προλάβουν τη φυγάδευση, μιας και ο Παύλος όχι μόνο δεν την επιχείρησε, αλλά βοήθησε να αποτραπεί. Παράλληλα, στη Στέρνα, ο Αργύρης διαλύεται από την αδυναμία της Δώρας να τον διαλέξει ξεκάθαρα απέναντι στον Γεράσιμο, ενώ η ίδια η Δώρα βυθισμένη στις αναμνήσεις των δυο αυτών σχέσεων δυσκολεύεται να αποφασίσει.

