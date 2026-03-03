Μαρία Κωνσταντάρου: Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα - Έπαιξε στον «Εκατομμυριούχο»

Την επιθυμία της πραγματικότητα, έκανε η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», στον ANT1.

Η 92χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και για την ανάγκη οικονομικής στήριξης. Όπως είχε αποκαλύψει, για τρία χρόνια έκανε αιτήσεις συμμετοχής στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», χωρίς όμως να λάβει ποτέ απάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής της ζήτησε να τον ακολουθήσει και την οδήγησε στο πλατό του παιχνιδιού, επιφυλάσσοντάς της μια μεγάλη έκπληξη. Η συγκίνησή της ήταν εμφανής, ενώ δεν σταματούσε να ευχαριστεί το κοινό και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στιγμιότυπο με τη Μαρία Κωνσταντάρου στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος»

Η Μαρία Κωνσταντάρου έπαιξε στο παιχνίδι και απάντησε σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις. Η παραγωγή της χάρισε ένα χρηματικό ποσό, αλλά και ένα μεγάλο αστέρι τύπου «Hollywood» με το όνομά της. «Σας ευχαριστώ, δεν το πιστεύω», έλεγε συνεχώς, φανερά συγκινημένη.

Δείτε τη συμμετοχή της ηθοποιού στο τηλεπαιχνίδι στο 38ο λεπτό (38:00)

