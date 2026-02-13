Μαρία Κωνσταντάρου: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - Η ηθοποιός αποκαλύπτει την αλήθεια της

Η Μαρία Κωνσταντάρου στη ταινία «Αχ Αυτή η Γυναίκα μου» και σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή του Mega

Η Μαρία Κωνσταντάρου, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του Mega και μίλησε ανοιχτά για τη σημερινή της πραγματικότητα.

Όπως είπε, μεγάλωσε σε μια πολύ καλή οικογένεια και ένιωσε αγάπη και φροντίδα. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι η ζωή της είχε και δυσκολίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς προσπαθεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά με μια χαμηλή σύνταξη, έχοντας αναγκαστεί να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.

«Τώρα θέλω λεφτά – τα έχω πουλήσει όλα»

Δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις οικονομικές της δυσκολίες. «Έχω μια σύνταξη 785 ευρώ. Τα έχω πουλήσει όλα. Ακόμα και έναν πίνακα του Τσαρούχη. Με ένοιαζε, αλλά ήθελα τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά τελειώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε πως παραμένει ανεξάρτητη και δεν νιώθει μοναξιά. «Παλεύω για να ζήσω. Δεν είμαι δυστυχισμένη. Απλώς προσπαθώ».

Αποκάλυψε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά της, εξηγώντας πως φτάνει στο σημείο να σκέφτεται ακόμα και τα βασικά έξοδα του σπιτιού. «Σκέφτομαι να ανάψω το καλοριφέρ ή να βάλω τη θερμοφόρα και να βολευτώ;», είπε, περιγράφοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη και την οικονομία.

Σκηνή από την ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου»

Η επιθυμία για τον «Εκατομμυριούχο» και η απρόσμενη πρόσκληση

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως θα ήθελε να επιστρέψει στο θέατρο, αλλά ακόμα περισσότερο θα ήθελε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», καθώς χρειάζεται τα χρήματα.

Όπως είπε, έχει κάνει αίτηση, όμως δεν την έχουν καλέσει:

«Δεν με παίρνει κανείς. Είναι επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή;».

Λίγο μετά τη δημόσια αυτή επιθυμία της, δέχτηκε τηλεφώνημα στον αέρα της εκπομπής, από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Παρότι, όπως της είπε, υπάρχει λίστα αναμονής, της ξεκαθάρισε: «Να δούμε πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε και να σας βοηθήσω».

Συγκινημένη, η Μαρία Κωνσταντάρου απάντησε: «Αυτά που μου κάνετε είναι απίστευτα. Δεν τα περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μαρία Κωνσταντάρου, Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η συμμετοχή στο «Cash or Trash»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Κωνσταντάρου εκφράζει την επιθυμία της να συμμετάσχει σε τηλεπαιχνίδι.

Το 2024 είχε βρεθεί στο τηλεπαιχνίδι δημοπρασιών «Cash or Trash», προκειμένου να πουλήσει ένα προσωπικό της αντικείμενο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Είχε φέρει έναν καθρέφτη, ο οποίος εκτιμήθηκε περίπου στα 500 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό που προσφέρθηκε δεν την ικανοποίησε, καθώς, όπως είχε δηλώσει, στόχος της ήταν να ενισχύσει το εισόδημά της. «Θέλω να ενισχύσω το εισόδημά μου», είχε πει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με ειλικρίνεια την ανάγκη της.

Τα τέσσερα πράγματα που αγαπά

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα από το να περιμένω να έρθει το καλοκαίρι για να κολυμπάω στη θάλασσα. Αυτό μόνο». Όπως είπε, τέσσερα πράγματα αγάπησε στη ζωή της: το θέατρο, τη θάλασσα, τον έρωτα και τα ταξίδια.

«Μου μένει η θάλασσα. Γιατί το θέατρο τώρα είναι πιο δύσκολο, ο έρωτας τελείωσε και τα ταξίδια δεν μπορώ να τα κάνω γιατί δεν έχω λεφτά».

