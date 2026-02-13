Μαρία Κωνσταντάρου: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - Η ηθοποιός αποκαλύπτει την αλήθεια της

Η 92χρονη ηθοποιός γνωστή και ώς «Ασημίνα» από την ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου», μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή, τις δυσκολίες και την ανάγκη της να επιστρέψει στη δημιουργία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαρία Κωνσταντάρου: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - Η ηθοποιός αποκαλύπτει την αλήθεια της

Η Μαρία Κωνσταντάρου στη ταινία «Αχ Αυτή η Γυναίκα μου» και σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή του Mega

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Κωνσταντάρου, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του Mega και μίλησε ανοιχτά για τη σημερινή της πραγματικότητα.

Όπως είπε, μεγάλωσε σε μια πολύ καλή οικογένεια και ένιωσε αγάπη και φροντίδα. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι η ζωή της είχε και δυσκολίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς προσπαθεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά με μια χαμηλή σύνταξη, έχοντας αναγκαστεί να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.

«Τώρα θέλω λεφτά – τα έχω πουλήσει όλα»

Δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις οικονομικές της δυσκολίες. «Έχω μια σύνταξη 785 ευρώ. Τα έχω πουλήσει όλα. Ακόμα και έναν πίνακα του Τσαρούχη. Με ένοιαζε, αλλά ήθελα τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά τελειώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε πως παραμένει ανεξάρτητη και δεν νιώθει μοναξιά. «Παλεύω για να ζήσω. Δεν είμαι δυστυχισμένη. Απλώς προσπαθώ».

Αποκάλυψε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά της, εξηγώντας πως φτάνει στο σημείο να σκέφτεται ακόμα και τα βασικά έξοδα του σπιτιού. «Σκέφτομαι να ανάψω το καλοριφέρ ή να βάλω τη θερμοφόρα και να βολευτώ;», είπε, περιγράφοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη και την οικονομία.

Σκηνή από την ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου»

Η επιθυμία για τον «Εκατομμυριούχο» και η απρόσμενη πρόσκληση

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως θα ήθελε να επιστρέψει στο θέατρο, αλλά ακόμα περισσότερο θα ήθελε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», καθώς χρειάζεται τα χρήματα.

Όπως είπε, έχει κάνει αίτηση, όμως δεν την έχουν καλέσει:
«Δεν με παίρνει κανείς. Είναι επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή;».

Λίγο μετά τη δημόσια αυτή επιθυμία της, δέχτηκε τηλεφώνημα στον αέρα της εκπομπής, από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Παρότι, όπως της είπε, υπάρχει λίστα αναμονής, της ξεκαθάρισε: «Να δούμε πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε και να σας βοηθήσω».

Συγκινημένη, η Μαρία Κωνσταντάρου απάντησε: «Αυτά που μου κάνετε είναι απίστευτα. Δεν τα περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βουγιουκλάκη - Κωνσταντάρου

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μαρία Κωνσταντάρου, Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η συμμετοχή στο «Cash or Trash»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Κωνσταντάρου εκφράζει την επιθυμία της να συμμετάσχει σε τηλεπαιχνίδι.

Το 2024 είχε βρεθεί στο τηλεπαιχνίδι δημοπρασιών «Cash or Trash», προκειμένου να πουλήσει ένα προσωπικό της αντικείμενο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Είχε φέρει έναν καθρέφτη, ο οποίος εκτιμήθηκε περίπου στα 500 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό που προσφέρθηκε δεν την ικανοποίησε, καθώς, όπως είχε δηλώσει, στόχος της ήταν να ενισχύσει το εισόδημά της. «Θέλω να ενισχύσω το εισόδημά μου», είχε πει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με ειλικρίνεια την ανάγκη της.

Τα τέσσερα πράγματα που αγαπά

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα από το να περιμένω να έρθει το καλοκαίρι για να κολυμπάω στη θάλασσα. Αυτό μόνο». Όπως είπε, τέσσερα πράγματα αγάπησε στη ζωή της: το θέατρο, τη θάλασσα, τον έρωτα και τα ταξίδια.

«Μου μένει η θάλασσα. Γιατί το θέατρο τώρα είναι πιο δύσκολο, ο έρωτας τελείωσε και τα ταξίδια δεν μπορώ να τα κάνω γιατί δεν έχω λεφτά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ