Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είναι η απόλυτη απώλεια», είπε για τον χαμό της μητέρας του

Μία από τις πιο στενάχωρες και δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, γεγονός που έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από τα social media.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός δεν βρέθηκε στο στούντιο της ραδιοφωνικής εκπομπής που παρουσιάζει καθημερινά, ωστόσο όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», επικοινώνησε τηλεφωνικά για να ενημερώσει τους συνεργάτες και τους ακροατές για το δύσκολο γεγονός που βιώνει. Όπως ανέφερε, θα ταξιδέψει στο χωριό του στη Χαλκιδική, για την κηδεία, εκπληρώνοντας την επιθυμία της μητέρας του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, σημειώνοντας πως ήταν ήδη συναισθηματικά επιβαρυμένος από τα τελευταία τραγικά γεγονότα που έχουν βυθίσει τη χώρα στο πένθος, ενώ ο θάνατος της μητέρας του αποτέλεσε «άλλη μία μεγάλη γροθιά στο στομάχι».

«Γύρισα σπίτι πολύ στεναχωρημένος και από την υπόθεση στα Τρίκαλα και από το δυστύχημα με τα παιδιά και ξαφνικά ήρθε κι άλλο άσχημο νέο για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πιο δύσκολο είναι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς»

Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε και για τον δύσκολο αγώνα που έδινε η μητέρα του τα τελευταία δύο χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας.

«Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, μετά από μια πολύ ταλαιπωρημένη περίοδο. Είναι κάτι που όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει. Έτσι είναι η ζωή… τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους. Σχεδόν δύο χρόνια ταλαιπωριόταν. Από τη μία λες “ηρέμησε”, από την άλλη όμως είναι η απόλυτη απώλεια», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο στάθηκε και στο πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τις σκέψεις που γεννιούνται όταν βλέπεις έναν αγαπημένο άνθρωπο να υποφέρει. «Το πιο δύσκολο είναι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς, γιατί δεν αντέχεις να τον βλέπεις να ταλαιπωρείται. Αν δεν το ζήσεις αυτό, δεν ξέρεις πώς είναι», εξομολογήθηκε.

Η αφιέρωση στη μητέρα του

Ο παρουσιαστής δεν κατάφερε να παραμείνει για πολλή ώρα στη τηλεφωνική γραμμή λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Κλείνοντας, ζήτησε από τους συνεργάτες του να ακουστεί το τραγούδι «Όλα σ’ αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη, το οποίο, όπως ανέφερε, του το αφιέρωνε πάντα η μητέρα του και το αγαπούσε ιδιαίτερα.

«Είναι μια στιγμή πολύ δύσκολη για μένα. Αν μιλήσουμε κι άλλο, θα βάλω τα κλάματα. Μου αφιέρωνε πάντα αυτό το τραγούδι. Ας κλείσουμε με αυτό», είπε συγκινημένος.

