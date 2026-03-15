Νιγηρία: 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

Η κατάσταση στη χώρα πυροδότησε επέμβαση των ΗΠΑ, που εξαπέλυσαν ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2025 αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον φερόμενων στρατοπέδων εγκληματιών και τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νεκροί από τις σφαίρες κυβερνητικών δυνάμεων έπεσαν χριστιανοί που διαμαρτύρονταν για τις επιθέσεις τζιχαντιστών

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε είκοσι ανθρώπους στην κεντρική Νιγηρία, περιοχή υπονομευμένη από την ανασφάλεια που αποδίδεται σε συμμορίες κακοποιών, ανακοίνωσε τοπικός φορέας χθες Σάββατο.

Η πολιτεία Πλατό (σ.σ. του υψιπέδου), στο κεντρικό τμήμα της χώρας, είναι αντιμέτωπη με διάφορες απειλές από τη σκοπιά της ασφάλειας: τις συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και τη δράση συμμοριών που σκοτώνουν, απαγάγουν, λεηλατούν και σπέρνουν τον τρόμο στους χωρικούς.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο βόρειο μισό της Νιγηρίας τους τελευταίους μήνες εξώθησε τον πρόεδρο της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, τον Μπόλα Τινούμπου, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση στη χώρα πυροδότησε εξάλλου επέμβαση των ΗΠΑ, που εξαπέλυσαν ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2025 αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον φερόμενων στρατοπέδων εγκληματιών και τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Ο Συνεταιρισμός για την ανάπτυξη της Κάναμ (KADA), φορέας εκπροσώπησης των συμφερόντων των πληθυσμών της περιοχής, εξήγησε ότι η επίθεση έγινε προχθές Παρασκευή περί τις 14:00 (τοπική ώρα) στο Ουάνκα και γειτονικά χωριά, στη δημοτική ενότητα της Κάναμ, στην πολιτεία Πλατό.

Απόσπασμα των δυνάμεων ασφαλείας, αποτελούμενο από στρατιωτικούς και τοπικούς παραστρατιωτικούς, που επέβαιναν σε δυο φορτηγά, «έπεσε σε ενέδρα» που είχε στήσει «μεγάλη ομάδα βαριά οπλισμένων κακοποιών», που αριθμούσε «αρκετές εκατοντάδες» ενόπλους, εξήγησε ο φορέας χθες.

«Κάπου 12 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανάμεσά τους δυο αξιωματικοί, σκοτώθηκαν. Επιπλέον, οκτώ μέλη των παραστρατιωτικών (...) επίσης έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με τον συνεταιρισμό.

Πάντα κατά τον φορέα, οι κακοποιοί κατόπιν επιτέθηκαν «στην κοινότητα Κιαράμτ, όπου άρπαξαν αγαθά, ανάμεσά τους μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων ζώων».

Εκπρόσωπος του στρατού, ο λοχαγός Τσινόνσο Πόλικαρπ Ότε, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έγινε επίθεση, καθώς και ότι σκοτώθηκαν μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά χωρίς να δώσει αριθμό.

Κατά τον εκπρόσωπο, κατά τη διάρκεια της μάχης οι δυνάμεις ασφαλείας «κατάφεραν βαριές απώλειες» στους επιτιθέμενους, ιδίως «πλήττοντας μέσα επιμελητείας τους» και «καταστρέφοντας τρομοκρατικά κρησφύγετα που εντοπίστηκαν».

Ο συλλογικός φορέας από την πλευρά του τόνισε πως η επίθεση αυτή «δεν ήταν μεμονωμένη» περίπτωση, καθώς κοινότητες στα σύνορα των πολιτειών Πλατό, Ταράμπα και Μπότσι έχουν υποστεί «επανειλημμένες επιθέσεις, ζωοκλοπές, απαγωγές και καταστροφή περιουσιών» εδώ και «τρία ως τέσσερα χρόνια».

Σε στρατιωτική βάση στην Μπότσι έφθασαν τον Φεβρουάριο κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ για να εκπαιδεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας στον πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού αγώνα.

Σχόλια
Novibet
