Ηράκλειο: Καταδίκη 49χρονου για σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του

Snapshot Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου καταδίκασε 49χρονο σε 12 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Η σεξουαλική κακοποίηση αφορούσε τον ανήλικο ανιψιό του κατηγορουμένου και διήρκεσε από το 2003 έως το 2011.

Η καταγγελία έγινε 14 χρόνια μετά το τελευταίο περιστατικό από τον παθόντα, που σήμερα είναι 32 ετών.

Η υπόθεση προκάλεσε σημαντικό ψυχικό βάρος στον παθόντα, συνοδευόμενο από μετατραυματική διαταραχή και προβλήματα υγείας.

Το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό στην έφεση, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στη φυλακή. Snapshot powered by AI

Στην καταδίκη 49χρονου για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση προχώρησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Σύμφωνα με το Cretalive, tον Μάιο του 2025, ένας 31χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει συνειδητά να ζει στο εξωτερικό αναζητώντας διέξοδο, προχώρησε σε καταγγελία στην τοπική Αστυνομία για όσα, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία από τον σύζυγο της θείας του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, η σεξουαλική κακοποίηση διαπράχθηκε, από το 2003, όταν ήταν 9 ετών, έως και το 2011, λίγο πριν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Χρειάστηκαν 14 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό προκειμένου να αποφασίσει να μιλήσει και να περιγράψει όσα είχε βιώσει στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ισχυρό αντίκτυπο στο περιβάλλον του 49χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.

Έναν χρόνο μετά την προφυλάκισή του, η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών. Το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να επιστρέψει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της απόφασης, ο σήμερα 32χρονος άνδρας εξέφρασε έντονη ανακούφιση και αίσθημα δικαίωσης. Όπως αναφέρθηκε, τα βιώματά του τον επιβάρυναν επί χρόνια, λειτουργώντας ως ψυχικό βάρος που επηρέαζε καθοριστικά την καθημερινότητά του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η μετατραυματική διαταραχή που αντιμετώπισε συνδέθηκε και με προβλήματα υγείας.

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