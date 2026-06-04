Το θύμα του επίδοξου «δράκου» μιλάει για τις στιγμές τρόμου που βίωσε στον Λυκαβηττό

Νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα κατά την επιστροφή της από τη δουλειά - «Βοήθεια, πιάστε τον»

Newsbomb

Το θύμα του επίδοξου «δράκου» μιλάει για τις στιγμές τρόμου που βίωσε στον Λυκαβηττό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση Λυκαβηττό από άγνωστο άνδρα ενώ επέστρεφε από τη δουλειά και κατάφερε να διαφύγει τραυματισμένη.
  • Ο δράστης επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αιφνιδιαστικά, αλλά η γυναίκα αντέδρασε και έπεσε σε χαντάκι για να ξεφύγει.
  • Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο ταξί και περαστικό, οι οποίοι προσπάθησαν να πιάσουν τον δράστη χωρίς επιτυχία.
  • Ο δράστης περιγράφεται ως αλλοδαπός 30
  • 35 ετών, πιθανό υπήκοος Πακιστάν ή Μπανγκλαντές, και η Ασφάλεια τον αναζητά στην περιοχή.
  • Αστυνομικοί με πολιτικά, κυρίως γυναίκες, έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
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Στιγμές τρόμου βίωσε νεαρή γυναίκα στον Λυκαβηττό, όταν άνδρας της επιτέθηκε ενώ επέστρεφε από την εργασία της. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει πέφτοντας σε χαντάκι και ζητώντας βοήθεια από διερχόμενους πολίτες, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια μιλώντας στο Newsbomb.gr, περπατούσε στην περιοχή του Λυκαβηττού μιλώντας στο τηλέφωνο όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά κάποιον να κινείται γρήγορα πίσω της. Ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει. Η νεαρή αντέδρασε άμεσα, τον απώθησε και στην προσπάθειά της να ξεφύγει έπεσε στο έδαφος.

Παρά την πρώτη της αντίδραση, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε εκ νέου να την πλησιάσει. Τότε, προκειμένου να απομακρυνθεί, η γυναίκα κατέφυγε στην πλαγιά του λόφου, πέφτοντας σε χαντάκι και τραυματιζόμενη ελαφρά κατά τη διαφυγή της.

«Καθόταν στο γεφυράκι και περίμενε. Δεν είναι ότι παρακολουθούσε εμένα συγκεκριμένα. Οποιαδήποτε και να είχε περάσει εκείνη τη στιγμή θα της το είχε κάνει. Αφού πέρασα από δίπλα του, μιλούσα στο τηλέφωνο, άρχισα να κατεβαίνω τα σκαλιά εκεί πέρα πριν φτάσω στον δρόμο και ξαφνικά άκουσα να κατεβαίνει κάποιος γρήγορα τις σκάλες. Ήρθε, με πήρε αγκαλιά, τον έσπρωξα και έπεσα κάτω έτσι όπως πήγα να φύγω. Σηκώθηκα γρήγορα, ξαναπήγε να έρθει πάνω μου, τον ξαναέσπρωξα και μετά απλά βούτηξα στην πλαγιά», αναφέρει το θύμα του επίδοξου βιαστή.

Αν και τραυματισμένη από την πτώση, αλλά και σοκαρισμένη, κατάφερε να βγει στον δρόμο και να τρέξει προς διερχόμενο ταξί ζητώντας βοήθεια. Την ίδια στιγμή, ο σύντροφός της βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και άκουγε όσα εκτυλίσσονταν.

Οι φωνές της κινητοποίησαν τόσο τον οδηγό ταξί όσο και έναν νεαρό που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο. Ο ταξιτζής σταμάτησε για να τη βοηθήσει, ενώ έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διαφύγει.

«Κατέβηκα στον δρόμο και άρχισα να τρέχω γιατί είδα ένα ταξί και μπήκα μέσα στο ταξί. Είπα στον ταξιτζή «βοήθεια, πιάστε τον, αυτός είναι, πιάστε τον». Βγήκε ο ταξιτζής έξω, του φώναζε «τι έκανες;». Το παιδί τον πήρε στο κυνήγι, δεν τον πρόλαβε δυστυχώς», αναφέρει.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Πακιστάν ή Μπανγκλαντές, 30 με 35 ετών. Η Ασφάλεια τον αναζητά και ήδη αστυνομικοί με πολιτικά, κυρίως γυναίκες, βρίσκονται στην περιοχή για τον εντοπισμό του.

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