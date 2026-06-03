Λυκαβηττός: Παγίδες στον «δράκο» που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 22χρονη στήνει η Αστυνομία

Snapshot Ένας άνδρας παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες στον Λυκαβηττό, με τελευταίο θύμα μια 22χρονη που κατάφερε να ξεφύγει.

Η 22χρονη περιέγραψε ότι ο δράστης την ακολούθησε και της επιτέθηκε από πίσω ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο.

Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, έτρεξε και γλίτωσε από τον δράστη, που την κρατούσε και την έριξε κάτω.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, χρησιμοποιώντας γυναίκες αστυνομικούς ως δολώματα στην περιοχή.

Υπάρχει σκίτσο του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως αδύνατος, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπός, ύψους 1,60

1,70 μ., με χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες στον Λυκαβηττό. Τελευταίο του θύμα ήταν μια v-diz4nccfxlmx, η οποία έζησε εφιαλτικές στιγμές.

Το 22χρονο θύμα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου «δράκου», μίλησε στο Mega και περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε αλλά και την τακτική που ακολούθησε ο δράστης.

Σύμφωνα με την ίδια, την ακολούθησε και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή, της επιτέθηκε από πίσω. «Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Στήνει «παγίδες» η ΕΛΑΣ

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Γυναίκες αστυνομικοί έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο και κυκλοφορούν με πολιτικά στον λόφο του Λυκαβηττού και στις γύρω περιοχές και λειτουργούν ως «δολώματα» έτσι ώστε να φτάσουν στα ίχνη του «δράκου».

Οι Αρχές διαθέτουν σκίτσο του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως αδύνατος, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπός, ύψους 1,60-1,70 μ., και φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι κατά την επίθεση.

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