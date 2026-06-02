Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

Snapshot Άνδρας επιτέθηκε σε 22χρονη με σεξουαλικό κίνητρο στον Λυκαβηττό και παραμένει ασύλληπτος.

Η κοπέλα περιέγραψε πως ο δράστης την ακολούθησε, την έπιασε από τη μέση και επιτέθηκε πισώπλατα.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας και σώθηκε από ενδεχόμενο τραυματισμό λόγω απουσίας διερχόμενων οχημάτων.

Ο δράστης είναι μελαχρινός, αδύνατος, ύψους 1,60

1,70 μέτρων και φορούσε χακί μπλούζα με μαύρο παντελόνι.

Κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να τον καταδιώξουν μετά την επίθεση, αλλά εκείνος διέφυγε προς τα Εξάρχεια. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο έχει σκορπίσει στο Λυκαβηττό άνδρας ο οποίος επιτέθηκε με σεξουαλικό κίνητρο σε μία νεαρή κοπέλα και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Το 22χρονο θύμα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου «δράκου», μίλησε στο Mega και περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε αλλά και την τακτική που ακολούθησε ο δράστης.

Σύμφωνα με την ίδια, την ακολούθησε και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή, της επιτέθηκε πισώπλατα.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Δείτε το βίντεο του Mega:

Αναζητείται ο δράστης

Όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος οι φόβοι για μία ενδεχόμενη, νέα επίθεση του άνδρα παραμένει.

Σύμφωνα με όσα είπε η 22χρονη, ο επίδοξος «δράκος» είναι ύψους 1,60 με 1,70, αδύνατος, μελαχρινός, που την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον άνδρα να διαφεύγει μετά την επίθεση προς τα Εξάρχεια, προσπάθησαν να τον κυνηγήσουν αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί.

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