Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

Ο επίδοξος «δράκος» σύμφωνα με την 22χρονη είναι ύψους 1,60 με 1,70, αδύνατος, μελαχρινός, που την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Άνδρας επιτέθηκε σε 22χρονη με σεξουαλικό κίνητρο στον Λυκαβηττό και παραμένει ασύλληπτος.
  • Η κοπέλα περιέγραψε πως ο δράστης την ακολούθησε, την έπιασε από τη μέση και επιτέθηκε πισώπλατα.
  • Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας και σώθηκε από ενδεχόμενο τραυματισμό λόγω απουσίας διερχόμενων οχημάτων.
  • Ο δράστης είναι μελαχρινός, αδύνατος, ύψους 1,60
  • 1,70 μέτρων και φορούσε χακί μπλούζα με μαύρο παντελόνι.
  • Κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να τον καταδιώξουν μετά την επίθεση, αλλά εκείνος διέφυγε προς τα Εξάρχεια.
Snapshot powered by AI

Τον τρόμο έχει σκορπίσει στο Λυκαβηττό άνδρας ο οποίος επιτέθηκε με σεξουαλικό κίνητρο σε μία νεαρή κοπέλα και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Το 22χρονο θύμα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου «δράκου», μίλησε στο Mega και περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε αλλά και την τακτική που ακολούθησε ο δράστης.

Σύμφωνα με την ίδια, την ακολούθησε και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή, της επιτέθηκε πισώπλατα.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Δείτε το βίντεο του Mega:

Αναζητείται ο δράστης

Όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος οι φόβοι για μία ενδεχόμενη, νέα επίθεση του άνδρα παραμένει.

Σύμφωνα με όσα είπε η 22χρονη, ο επίδοξος «δράκος» είναι ύψους 1,60 με 1,70, αδύνατος, μελαχρινός, που την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον άνδρα να διαφεύγει μετά την επίθεση προς τα Εξάρχεια, προσπάθησαν να τον κυνηγήσουν αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί και σχεδόν 50 τραυματίες την Τρίτη σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε διακοπεί από πυροβολισμούς τον Απρίλιο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυροσβέστης σαν ήρωας έδρασε εκτός υπηρεσίας και απομάκρυνε πολίτες από φωτιά

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκος πρέσβης: Ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας - Θετικό το κλίμα στις σχέσεις

23:27ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Οδηγός αγροτικού έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη στροφή

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεά οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «χάρισε» ελπίδα ζωής

23:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πρόταση-τομή για αύξηση 20% στο επίδομα παιδιού, στα 316 ευρώ, και φορολογική ανατροπή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου - «Πώς θα βλέπω;»

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αχτίδα ελπίδας για το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι – Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ισραήλ και Λίβανος θα κατέληγαν σε συμφωνία «ακόμη και αύριο», αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άνδρας κρατάει ομήρους δύο παιδιά -Τραυματίστηκε αστυνομικός από πυροβολισμό

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει να φυλακίζει 13χρονους που έχουν διαπράξει δολοφονίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας – Κανένας συγγενής δεν έχει λεφτά για να τη θάψει

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Το μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Συγκίνηση και οδύνη στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: «Την ζήλευε πολύ», λένε φίλοι της 39χρονης – Δημιούργησε προφίλ στα social media και την παρακολουθούσε

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse μετά τα αποκαλύπτηρια κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού -Ανατροπή στο πολιτικό τοπίο

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου - «Πώς θα βλέπω;»

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Από τα πανεπιστήμια στους 200 βουλευτές – Οι 30 αλλαγές που προτείνει η ΝΔ

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 18 εκατομμύρια ευρώ

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου από τις φυλακές Κορυδαλλού - Βίντεο ντοκουμέντο από τη φυγή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ