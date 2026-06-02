ΒΟΑΚ: Οδηγός αγροτικού έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη στροφή
Άλλο ένα σοκαριστικό βίντεο με επικίνδυνη προσπέραση στους δρόμους της Κρήτης ήρθε στην επιφάνεια.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυτή τη φορά το ανησυχητικό περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και εκτυλίχθηκε στο ύψος του Μπαλί, στο ρεύμα προς Ηράκλειο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες
21:35 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ