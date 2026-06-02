ΒΟΑΚ: Οδηγός αγροτικού έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη στροφή

Αυτή τη φορά το ανησυχητικό περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και εκτυλίχθηκε στο ύψος του Μπαλί, στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

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