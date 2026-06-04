Ταξίδι στην Ευρώπη το 2026: Σε ποιες πόλεις συμφέρει και πού θα πληρώσετε ακριβά

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι και φθηνότεροι προορισμοί της Ευρώπης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ταξίδι στην Ευρώπη το 2026: Σε ποιες πόλεις συμφέρει και πού θα πληρώσετε ακριβά
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  • Το Σαράγεβο αναδείχθηκε ως η φθηνότερη ευρωπαϊκή πόλη για διήμερο ταξίδι το 2026.
  • Η μελέτη City Cost Index της Post Office Travel Money αξιολόγησε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς βάσει κόστους διαμονής, μεταφορών, φαγητού και δραστηριοτήτων.
  • Οι 10 φθηνότερες πόλεις περιλαμβάνουν: Σαράγεβο, Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι και Τρέντσιν.
  • Οι ακριβότερες πόλεις για ταξίδια είναι: Όσλο, Κοπεγχάγη, Εδιμβούργο, Γενεύη και Βαρκελώνη.
  • Η μελέτη υπολόγισε το κόστος ενός διημέρου σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πλήρες πρόγραμμα μεταφορών και επισκέψεων.
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Οι πιο οικονομικές αποδράσεις πόλης στην Ευρώπη για το 2026 αποκαλύφθηκαν από τον δείκτη City Cost Index της Post Office Travel Money, που κατατάσσει δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς με βάση το συνολικό κόστος διαμονής, μεταφορών, φαγητού και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Η μελέτη υπολόγισε το κόστος ενός διημέρου σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, δείπνο τριών πιάτων για δύο άτομα, καφέ, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, ξενάγηση στην πόλη, κάρτα δημόσιων συγκοινωνιών και εισιτήρια για βασικά αξιοθέατα.

Η φθηνότερη πόλη αναδείχθηκε το Σαράγεβο, με το συνολικό κόστος ενός Σαββατοκύριακου να εκτιμάται περίπου στις 248 στερλίνες. Η πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης ξεχωρίζει για τα ιστορικά της σοκάκια, τα μουσεία, τις εκκλησίες και τις οικονομικές τοπικές γεύσεις.

Οι 10 φθηνότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη:

  • Σαράγεβο (Βοσνία – Ερζεγοβίνη).
  • Βουκουρέστι (Ρουμανία)
  • Τίρανα (Αλβανία)
  • Βελιγράδι (Σερβία)
  • Τρέντσιν (Σλοβακία)
  • Ρίγα (Λετονία)
  • Λιλ (Γαλλία)
  • Βίλνιους (Λιθουανία)
  • Στρασβούργο (Γαλλία)
  • Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Οι ακριβότερες πόλεις:

  • Όσλο (Νορβηγία)
  • Κοπεγχάγη (Δανία)
  • Εδιμβούργο (Σκωτία)
  • Γενεύη (Ελβετία)
  • Βαρκελώνη (Ισπανία)
  • Δουβλίνο (Ιρλανδία)
  • Άμστερνταμ (Ολλανδία)
  • Κορκ (Ιρλανδία)
  • Βενετία (Ιταλία)
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