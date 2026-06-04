Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Απαιτητικά τα θέματα σε Μαθηματικά, Αρχαία, Βιολογία

«Απαιτητικά» χαρακτήρισε τα θέματα σε Μαθηματικά, Αρχαία και Βιολογία στις Πανελλήνιες 2026, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Και στα τρία μαθήματα χρειαζόταν συνδυαστική σκέψη. Οι επιτροπές είναι ανεξάρτητες, πάντα υπάρχει διαβάθμιση και την επιθυμείς και οφείλει να υπάρχει, γιατί και τα παιδιά επιθυμούν διαφορετικές σχολές και πρέπει να ξεχωρίζει.

Η κυρία Ζαχαράκη επισήμανε πως το υπουργείο, μέσω των ΚΕΔΑΣΥ έχει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ τώρα όλα ενοποιήθηκαν σε μία γραμμή. «Δεχόμαστε 120-160 τηλεφωνήματα την ημέρα, ειδικά τις πρώτες ημέρες και ειδικά τα απογεύματα», δήλωσε η υπουργός.

Έχουμε τριπλασιάσει τους ψυχολόγους στα σχολεία. Το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 εκπαιδευτικούς, μόνιμους και θα προσλάβουμε και αναπληρωτές, αλλά και σχολικούς νοσηλευτές, και άλλες ειδικότητες που χρειάζονται στα σχολεία, δήλωσε καταλήγοντας η Σοφία Ζαχαράκη.

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