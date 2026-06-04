Πόσος καφές την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας

Καφές, τσάι και κίνδυνος άνοιας: Τι διαπίστωσε μια νέα μελέτη για την καφεΐνη.

Newsbomb

Πόσος καφές την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
6'
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Η κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων καφέ ή τσαγιού με καφεΐνη μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και βραδύτερη γνωστική παρακμή, σύμφωνα με μια μεγάλη πρόσφατη μελέτη.

Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε με 2-3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή 1-2 φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη την ημέρα.

Τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι ο καφές ή το τσάι προλαμβάνουν την άνοια. Υποδηλώνουν ότι η μέτρια πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέρος ενός ευρύτερου τρόπου ζωής που είναι υγιεινός για τον εγκέφαλο.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο JAMA, ανέλυσε μακροπρόθεσμα δεδομένα από 131.821 ενήλικες. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έως και 43 χρόνια και κατέγραψαν 11.033 περιπτώσεις άνοιας.

Τα άτομα που έπιναν περισσότερο καφέ με καφεΐνη είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με εκείνα που έπιναν λίγο ή καθόλου καφέ με καφεΐνη. Ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να αναφέρουν υποκειμενική γνωστική εξασθένηση, που σημαίνει ότι παρατήρησαν λιγότερα προβλήματα με την μνήμη ή τη σκέψη.

Το τσάι με καφεΐνη έδειξε παρόμοιο μοτίβο, ειδικά με ένα έως δύο φλιτζάνια την ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν συνδέθηκε με τον ίδιο χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας ή γνωστικό όφελος σε αυτή τη μελέτη.

Πόση ποσότητα καφέ ή τσαγιού φάνηκε ωφέλιμη;

Η μελέτη δεν υπέδειξε ότι η περισσότερη καφεΐνη είναι πάντα καλύτερη. Το σαφέστερο όφελος εμφανίστηκε σε μέτρια επίπεδα πρόσληψης:

ΠοτόΠοσότητα με την ισχυρότερη συσχέτισηΕύρημα
Καφές με καφεΐνη2–3 φλιτζάνια την ημέραΧαμηλότερος κίνδυνος άνοιας
Τσάι με καφεΐνη1–2 φλιτζάνια την ημέραΧαμηλότερος κίνδυνος άνοιας
Καφές χωρίς καφεΐνηΔεν βρέθηκε σαφής συσχέτισηΔεν βρέθηκε παρόμοιο όφελος

Ένα τυπικό φλιτζάνι θεωρείται συχνά περίπου 240 ml, αλλά η περιεκτικότητα σε καφεΐνη ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ποτού, το μέγεθος της μερίδας και την μέθοδο παρασκευής.

καφες καφεινη

Πώς η καφεΐνη επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου;

Η καφεΐνη υποστηρίζει την λειτουργία του εγκεφάλου εν μέρει, επηρεάζοντας τους υποδοχείς αδενοσίνης, οι οποίοι εμπλέκονται στην εγρήγορση, τη φλεγμονή και την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων. Ο καφές και το τσάι περιέχουν επίσης φυτικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολυφαινολών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων και του μεταβολισμού.

Αυτό έχει σημασία επειδή ο κίνδυνος άνοιας συνδέεται στενά με την μακροπρόθεσμη καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία. Η υπέρταση, ο διαβήτης, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και ο κακός ύπνος μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, η μελέτη δεν μπορεί να διαχωρίσει πλήρως τις βιολογικές επιδράσεις της καφεΐνης από τους παράγοντες του τρόπου ζωής. Τα άτομα που πίνουν καφέ ή τσάι με μέτρο μπορεί επίσης να έχουν άλλες συνήθειες που επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας.

Αυτό σημαίνει ότι ο καφές ή το τσάι προλαμβάνει την άνοια;

Όχι. Αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, επομένως μπορεί να δείξει μια συσχέτιση αλλά όχι να αποδείξει την αιτία και το αποτέλεσμα.

Τα ευρήματα γίνονται καλύτερα κατανοητά ως υποστηρικτικά στοιχεία. Η μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού με καφεΐνη μπορεί να εντάσσεται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά αποδεδειγμένες συνήθειες για την υγεία του εγκεφάλου, όπως η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η αποχή από το κάπνισμα, ο καλός ύπνος, η προστασία της ακοής και μια ισορροπημένη διατροφή.

Ποιος πρέπει να είναι προσεκτικός με την καφεΐνη;

Η καφεΐνη δεν είναι ακίνδυνη για όλους. Ακόμα και η μέτρια πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες σε ευαίσθητα άτομα, ειδικά αν καταναλώνεται αργά μέσα στην ημέρα.

Μπορεί να χρειαστεί να περιορίσετε την καφεΐνη εάν έχετε:

  • Αϋπνία ή κακό ύπνο
  • Άγχος ή συμπτώματα πανικού
  • Αίσθημα παλμών
  • Μη ελεγχόμενη υψηλή αρτηριακή πίεση
  • Είστε έγκυες ή θηλάζετε
  • Αλληλεπιδράσεις της καφεΐνης με φάρμακα που λαμβάνετε

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, τα έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα θεωρείται συχνά ανώτατο όριο, αλλά ορισμένοι αισθάνονται παρενέργειες σε πολύ χαμηλότερες ποσότητες.

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Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ευρήματα στην πραγματική ζωή

Εάν ήδη πίνετε καφέ ή τσάι με καφεΐνη και το ανέχεστε καλά, αυτή η μελέτη προσφέρει διαβεβαίωση ότι η μέτρια πρόσληψη μπορεί να είναι συμβατή με την μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου. Το πρακτικό μήνυμα δεν είναι να πίνετε όσο το δυνατόν περισσότερη καφεΐνη, αλλά να διατηρείτε την πρόσληψη σταθερή και λογική.

Μια λογική προσέγγιση είναι να αποφεύγετε τα πολύ γλυκά ποτά, να διακόπτετε την καφεΐνη αρκετά νωρίς για να προστατεύσετε τον βραδινό ύπνο και να δίνετε προσοχή σε συμπτώματα όπως νευρικότητα, αίσθημα παλμών, άγχος ή αϋπνία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο καφές καλύτερος από το τσάι για τον κίνδυνο άνοιας;

Η μελέτη διαπίστωσε ευνοϊκές συσχετίσεις και για τα δύο. Ο καφές έδειξε την πιο σαφή σύνδεση με 2-3 φλιτζάνια την ημέρα, ενώ το τσάι έδειξε όφελος με 1-2 φλιτζάνια την ημέρα.

Βοηθάει ο ντεκαφεϊνέ καφές στην μείωση του κινδύνου άνοιας;

Όχι σε αυτήν την μελέτη. Ο ντεκαφεϊνέ καφές δεν συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας ή καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα.

Πρέπει να αρχίσω να πίνω καφέ για την πρόληψη της άνοιας;

Όχι απαραίτητα. Τα ευρήματα δεν είναι αρκετά ισχυρά, για να συστήσουν την έναρξη του καφέ αποκλειστικά για την πρόληψη της άνοιας, ειδικά εάν η καφεΐνη σας προκαλεί παρενέργειες.

Συμπέρασμα

Η μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού με καφεΐνη μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και βραδύτερη γνωστική εξασθένηση, ειδικά με 2-3 φλιτζάνια καφέ ή 1-2 φλιτζάνια τσάι (πάντα με καφεΐνη και για τα δύο) την ημέρα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν συσχέτιση, όχι απόδειξη πρόληψης.

Για άτομα που ανέχονται καλά την καφεΐνη, ο καφές και το τσάι μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ρουτίνας που είναι υγιής για τον εγκέφαλο. Η ισχυρότερη προστασία εξακολουθεί να προέρχεται από την μεγαλύτερη εικόνα: καλός ύπνος, τακτική κίνηση, έλεγχος καρδιαγγειακού κινδύνου, αποχή από κάπνισμα και μια συνολικά υγιεινή διατροφή.

Πηγές:
health.com
fda.gov
cdc.gov

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