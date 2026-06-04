Η τραγωδία στο πέρασμα Dyaltov: Το μυστήριο του θανάτου 9 ορειβατών - Από UFO μέχρι μυστικά όπλα

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση και να γίνει εκταφή των λειψάνων ώστε να υποβληθούν σε σύγχρονες ιατροδικαστικές εξετάσεις 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η τραγωδία στο πέρασμα Dyaltov: Το μυστήριο του θανάτου 9 ορειβατών - Από UFO μέχρι μυστικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εννέα ορειβάτες πέθαναν μυστηριωδώς το 1959 στο Πέρασμα Dyaltov στα Ουράλια, με τα αίτια θανάτου τους να παραμένουν ανεξιχνίαστα.
  • Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση και να γίνουν εκταφές για σύγχρονες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
  • Η αρχική σοβιετική έρευνα θεωρείται ανεπαρκής, καθώς λείπουν κρίσιμες εγκληματολογικές εξετάσεις και έγγραφα.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, όπως δοκιμές όπλων, UFO και μυστικές υπηρεσίες, χωρίς όμως οριστική απόδειξη.
  • Αν εγκριθεί η εκταφή, θα σημάνει σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια επίλυσης του μυστηρίου που παραμένει ενεργό για πάνω από 60 χρόνια.
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Μία τραγωδία στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από 67 χρόνια έμεινε θαμμένη στο χιόνι. Εννέα ορειβάτες πέθαναν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες το 1959, κοντά στο Dyaltov, στα βόρεια Ουράλια.

Τώρα οι συγγενείς τους ζητούν απαντήσεις και να ανοίξει ξανά η υπόθεση με την εκταφή των λειψάνων για να υποβληθούν σε σύγχρονες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η κίνηση αυτή απειλεί να αναζωπυρώσει δεκαετίες θεωριών συνωμοσίας γύρω από την τραγωδία στο Πέρασμα Dyaltov, η οποία έχει αποδοθεί κατά καιρούς σε χιονοστιβάδες, μυστικές δοκιμές όπλων, δραπέτες κατάδικους, UFO, γιέτι και κατασκοπεία του Ψυχρού Πολέμου.

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Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες των 9 Ρώσων ορειβατών στα Ουράλια Όρη πριν βρεθούν νεκροί και με τραυματισμένα σώματα στο χιόνι κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε αυτό που έγινε γνωστό ως «περιστατικό του περάσματος Dyaltov» που παραμένει ανεξιχνίαστο, τον Φεβρουάριο του 1959

Η ομάδα, με επικεφαλής τον 23χρονο φοιτητή μηχανικής Ιγκόρ Ντιάτλοφ, πέθανε αφού εγκατέλειψε μυστηριωδώς τη σκηνή της σε μια παγωμένη πλαγιά βουνού, σε ένα περιστατικό που οι σοβιετικοί ερευνητές περιέγραψαν ως αποτέλεσμα μιας «άγνωστης ακαταμάχητης δύναμης».

Μερικά από τα θύματα βρέθηκαν να φορούν μόνο εσώρουχα ή κάλτσες σε θερμοκρασίες κάτω από τους -20 °C.

Άλλα υπέστησαν καταστροφικά τραύματα, όπως κατάγματα κρανίου και σύνθλιψη θώρακα. Σε δύο πτώματα έλειπαν τα μάτια και ένα βρέθηκε χωρίς γλώσσα.

Αν και οι ρωσικές εισαγγελικές αρχές κατέληξαν το 2020 στο συμπέρασμα ότι η ομάδα είχε σκοτωθεί από χιονοστιβάδα, οι συγγενείς δεν δέχτηκαν ποτέ την ετυμηγορία.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς των θυμάτων, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Tass πως κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ κρίσιμες εγκληματολογικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τον φάκελο της υπόθεσης λείπουν οι χημικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα έπρεπε να είχαν συνοδεύσει τις αυτοψίες των εννέα θυμάτων.

Ισχυρίζεται ότι νέες εξετάσεις θα μπορούσαν τελικά να καθορίσουν αν οι πεζοπόροι εκτέθηκαν σε τοξικές ουσίες ή σε κάποια άλλη αιτία θανάτου που είχε παραβλεφθεί προηγουμένως.

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Η ομάδα Dyatlov προετοιμάζει τη σκηνή για την τελευταία τους νύχτα ζωντανή. Ίδρυμα Μνήμης Ντιάτλοφ

Ο δικηγόρος αναφέρει ότι η εκταφή είναι πλέον απαραίτητη, με τη χρήση σύγχρονων εγκληματολογικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.

Η εκστρατεία επιδιώκει επίσης να αμφισβητήσει τη νομική βάση της αρχικής σοβιετικής έρευνας.
Ο Τσερνούσοφ ισχυρίζεται ότι η υπόθεση του 1959 στερούνταν βασικών εγγράφων και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως έγκυρη ποινική έρευνα.

Ο λόγος θα μπορούσε να είναι μια συγκάλυψη από τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες.

Η νέα αυτή προσπάθεια έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης γοητείας που ασκεί το μυστήριο, το οποίο έχει εμπνεύσει βιβλία, ντοκιμαντέρ, ταινίες και αμέτρητες θεωρίες.

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων ήταν ο ισχυρισμός ότι η ομάδα σκοτώθηκε από αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη που εκτελούσαν μυστικές αποστολές του Ψυχρού Πολέμου πάνω από τα Ουράλια, ενώ άλλοι έχουν προτείνει σοβιετικές δοκιμές πυραύλων, στρατιωτικά πειράματα ή απόρρητες επιχειρήσεις πληροφοριών.

Οι συγγενείς επιθυμούν επίσης τα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια να σταματήσουν να μεταδίδουν αυτό που περιγράφουν ως αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατο των πεζοπόρων. Μία από αυτές είναι η εκδοχή ότι υπεύθυνο ήταν ένα γιέτι.

Ένας «διακεκριμένος γιατρός» δήλωσε ότι τα σπασμένα πλευρά των θυμάτων Σέμεν Ζολοτάρεφ και Λιουντμίλα Ντουμπινίνα ήταν «αποτέλεσμα της συμπίεσης του στήθους τους από κάποιο μεγάλο πλάσμα».

Εάν δοθεί άδεια για την εκταφή των θυμάτων, αυτό θα σηματοδοτούσε τη δραματικότερη εξέλιξη στο μυστήριο του Περάσματος Ντιάτλοφ από τότε που οι ρωσικές αρχές υποστήριξαν επίσημα την εξήγηση της χιονοστιβάδας πριν από έξι χρόνια.

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