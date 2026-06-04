Πανελλήνιες 2026: Μηδενίστηκε το γραπτό υποψηφίου επειδή είχε γραμμένα τα «σκονάκια» στα χέρια

Άλλοι περνούν στην αίθουσα για να δώσουν πανελλαδικές με στυλό, νερό και ψυχραιμία. Άλλοι αποφασίζουν να πάρουν μαζί τους και… λίγη επιπλέον «βοήθεια». Στα Χανιά, όμως, ένα αυτοσχέδιο σκονάκι αποδείχθηκε αρκετό για να βάλει πρόωρο τέλος στην εξεταστική προσπάθεια ενός υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, όταν οι επιτηρητές διαπίστωσαν ότι είχε σημειώσεις γραμμένες στα χέρια του, παραβιάζοντας τον κανονισμό της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, το γραπτό του μηδενίστηκε άμεσα, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.

Παρά το συγκεκριμένο συμβάν, ο κ. Ψαράκης ανέφερε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων στα Χανιά εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. «Υπάρχει καλό κλίμα. Όλα κυλούν ομαλά, είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα», τόνισε.

Στα Χανιά λειτουργούν συνολικά 16 εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, ενώ, για εκείνους των ΕΠΑΛ λειτουργούν 4 εξεταστικά κέντρα που εξυπηρετούν υποψηφίους από ολόκληρο τον νομό.

Μπορείτε να δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Νέο».

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