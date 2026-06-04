Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωι της Πέμπτης, έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε4, εντός του λιμένα Πειραιά.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, μεταβαίνει στην περιοχή κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Επιπλέον, έχει κινητοποιηθεί γερανοφόρο όχημα για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε για το εάν υπάρχουν επιβαίνοντες στο όχημα. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.