Επίδομα αδείας: Πόσα χρήματα θα λάβετε και τι ισχύει με τη χορήγηση των διακοπών

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας και τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα αδείας: Πόσα χρήματα θα λάβετε και τι ισχύει με τη χορήγηση των διακοπών
EUROKINISSI
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  • Το επίδομα αδείας υπολογίζεται αναλογικά με τον χρόνο εργασίας και έχει ανώτατο όριο το μισό μισθό ή 13 ημερομίσθια ανάλογα με τον τύπο αμοιβής.
  • Το επίδομα και οι αποδοχές αδείας καταβάλλονται προκαταβολικά με την έναρξη της άδειας.
  • Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν τη λήψη της άδειας, ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές για την άδεια που δεν έλαβε.
  • Φέτος επιτρέπεται η κατανομή της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος, με ελάχιστη διάρκεια 5 ή 6 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, ανάλογα με το ωράριο.
  • Η προαναγγελία άδειας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» καταργείται και υποκαθίσταται από απολογιστική καταχώριση εντός του επόμενου μήνα.
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Επίδομα αδείας λαμβάνουν λίγο πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί, για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται

Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος.

Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος απολύεται ή φεύγει στις 9 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Το επίδομα θα υπολογιστεί ως εξής: Ο Ιανουάριος είναι όλος δεδουλευμένος άρα θα πάρει 1,67 ημέρες ανάπαυσης (όχι πληρωτέες, που θα είναι 1,67 *1,2 = 2 πληρωτέες ημέρες). Για τον Φεβρουάριο είναι: 9 φυσικές ημέρες από τις 28, άρα 9/28 = 0,32.

Άρα το επίδομα αδείας θα υπολογίζεται ως εξής: 1 + 0,32 = 1,32 . Και: 1,32 *20/12 = 2,21. (ημέρες ανάπαυσης, ξεκούρασης, όχι πληρωτέες ημέρες).

Και: 2,21 * 1,2 = 2,66. Αυτό το νούμερο θα σας εμφανίζει στη Μισθοδοσία περιόδου, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία, στο πεδίο Μισθοδοτούμενες ημέρες.

Χρόνος καταβολής

Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του.

Αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας επί λύσεως της σχέσεως εργασίας

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση απ’ την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια.

Τι αλλάζει φέτος για τη χορήγηση των διακοπών

Μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών.

Από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών άδειας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας.

Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται.

Αλλαγές επέρχονται και στις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Η προαναγγελία των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Αντί αυτού, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρούν σε απολογιστική καταχώριση της άδειας εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδειας, δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Παράλληλα, διατηρείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών χωρίς να θίγονται τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

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