«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γονείς που ψάχνουν άνθρωπο για τη φροντίδα του παιδιού τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
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  • Η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι ανοιχτή για αιτήσεις γονέων που χρειάζονται φροντίδα για παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση ή αναζήτηση εργασίας, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον γονέα μετά την έκδοση εργοσήμου και την υποβολή αποδεικτικών πληρωμής και παροχής υπηρεσιών στην πλατφόρμα.
  • Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται στο σπίτι της οικογένειας ή στον χώρο του επιμελητή, αλλά ο γονέας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος επιμελητής του παιδιού του.
  • Από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα θα καταβληθεί αυτόματα έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά, χωρίς νέα αίτηση.
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Ανοιχτή είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης, η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr), ώστε οι γονείς να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε πριν από περίπου έναν μήνα και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε 1.419, ενώ, 650 αιτήσεις είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να είναι μία μητέρα ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και
  • τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ,
  • για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Ο επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

Το πρόγραμμα «έτρεξε» πιλοτικά σε 62 Δήμους με 925 συμφωνητικά. Η καθολική εφαρμογή ξεκίνησε την 27η Απριλίου, είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πώς καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση;

Η πληρωμή της αμοιβής γίνεται από τη μητέρα προς τον / την επιμελητή / επιμελήτρια με την έκδοση εργοσήμου, το οποίο καλύπτει τόσο την καθαρή αμοιβή όσο και τις ασφαλιστικές του / της εισφορές.

Κάθε μήνα, η μητέρα εκδίδει από την τράπεζα εργόσημο, με το οποίο θα πληρώσει τον / την επιμελητή / επιμελήτρια. Έπειτα, ο γονέας ανεβάζει στην πλατφόρμα το αντίγραφο του εργοσήμου και υπεύθυνες δηλώσεις, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο γονέας ήδη έχει πληρώσει στον / στην επιμελητή / επιμελήτρια την αμοιβή που έχουν συμφωνήσει (που δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 500 ή 300 ευρώ, ανάλογα με το voucher που δικαιούται) και ότι έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες από τον / την επιμελητή / επιμελήτρια για τον συγκεκριμένο μήνα. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ποσό του voucher θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονέα.

Παιδί που πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθμό με voucher, δικαιούται και το voucher για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»;

Ναι, η μαμά μπορεί να λαμβάνει και τα δύο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ώρες φύλαξης από τον / την επιμελητή / επιμελήτρια δεν συμπίπτουν με τις ώρες που το παιδί βρίσκεται στον βρεφονηπιακό σταθμό. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του voucher για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι 300 ευρώ / μήνα.

Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται στο σπίτι της οικογένειας ή στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας. Στην περίπτωση που η φροντίδα συμφωνηθεί να γίνει στο σπίτι του επιμελητή, τότε θα ελεγχθούν και οι συνοικούντες. Προκειμένου ο χώρος του επιμελητή να κριθεί κατάλληλος από τον γονέα για τη φροντίδα του παιδιού του, απαιτείται προηγούμενη επίσκεψη. Ο προσωπικός χώρος του επιμελητή δεν μετατρέπεται, ούτε νοείται ως επαγγελματικός.

Ποιο είναι το ωράριο απασχόλησης του / της επιμελητή / επιμελήτριας;

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι αυτό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Μπορώ να είμαι επιμελητής / επιμελήτρια του παιδιού μου;

Όχι, δεν μπορεί να γίνει χρήση αξίας τοποθέτησης (voucher) γονέα για να φροντίζει το παιδί του / της.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα θα γίνει η καταβολή.

Αναφερόμενη στο έκτακτο επίδομα παιδιού, η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Η ενίσχυση αφορά σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατ. πολίτες. Όπως τόνισε η υπουργός, η στήριξη της οικογένειας κρίνεται στην καθημερινότητα: Στο σούπερ μάρκετ, στον παιδικό σταθμό, στο ενοίκιο, στους λογαριασμούς. Σε αυτή τη λογική, το έκτακτο επίδομα παιδιού έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την οικογένεια, τη φροντίδα των παιδιών και την καθημερινή ασφάλεια των νοικοκυριών.

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