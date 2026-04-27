«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιξε για τους επιμελητές η πλατφόρμα

Ξεκινάει και επισήμως η δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» με την πρώτη φάση που αφορά στους επιμελητές.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές άνοιξε σήμερα και αφορά κατ' οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.

Θα ακολουθήσει σε περίπου δύο εβδομάδες η δεύτερη φάση με τους ωφελούμενους.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας την εγγραφή επιμελητών/τριών στο μητρώο, την εγγραφή ωφελούμενων, την υποβολή και διαχείριση αιτήσεων voucher, καθώς και τη σύνδεση οικογενειών με διαπιστευμένους/ες επιμελητές/τριες. Επιλέξτε την κατηγορία που σας αφορά για να συνεχίσετε.

Νταντάδες της γειτονιάς

Το έργο «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα, για τα επόμενα χρόνια. Θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο σε 61 δήμους της χώρας και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φροντιστή.

Σε πρώτη φάση δημιουργείται το «Μητρώο Επιμελητών».

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, την οποία ανέλυσε, σχεδίασε, και αναπτύσσει η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ, έχει ανοίξει προκειμένου να εγγραφούν όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες.

Η ομάδα υλοποίησης της πλατφόρμας εργάστηκε με τη μεθοδολογία Agile βάσει της οποίας μία ψηφιακή υπηρεσία αναπτύσσεται, υλοποιείται και παραδίδεται σε εκδόσεις – MVP (Minimum Viable Products). Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής βασίζονται στα δεδομένα χρήσης της και αποτυπώνονται σε ένα ταμπλό (dashboard) παρακολούθησης. Μέσω αυτού η ομάδα υποστήριξης μπορεί να παρακολουθεί όλους τους δείκτες που έχουν τεθεί από την ανάλυση (πχ, ολοκληρωμένες εγγραφές, υπό πιστοποίηση εγγραφές, πεδία που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, κλπ.) και να λαμβάνει αποφάσεις.

Σε δεύτερη φάση θα ανοίξει η πλατφόρμα για να καταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Τα στάδια της αίτησης είναι τα εξής:

Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να συμπληρωθεί σε επόμενη σύνδεση. Η οριστική υποβολή είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των τεσσάρων σταδίων.

Ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας.

Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

