Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πανσέληνος του Ιουνίου 2026 γνωστή ως «Φεγγάρι της Φράουλας», θα κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου στις 02:56 ώρα Ελλάδας.
  • Το όνομα «Φεγγάρι της Φράουλας» προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.
  • Το φεγγάρι δεν αλλάζει πραγματικό χρώμα, αλλά μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή κόκκινο όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα λόγω της ατμόσφαιρας της Γης.
  • Η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού», «Ζεστό Φεγγάρι» και «Φεγγάρι του Υδρόμελου».
  • Περίπου κάθε είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο ουράνιο θέαμα.
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Η αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Ιουνίου έχει ήδη αρχίσει, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων αγαπούν την αστροπαρατήρηση και τη φωτογραφία. Το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026 (στις 02:56 ώρα Ελλάδας), όταν το φεγγάρι θα λουστεί ολόκληρο από το φως του Ήλιου.

Πώς προέκυψε το όνομα

Αν και ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» ακούγεται ρομαντικός, η Σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα αυτό δεν περιγράφει το χρώμα της, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής (όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα). Οι φυλές αυτές χρησιμοποιούσαν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες:

  • Η συγκεκριμένη πανσέληνος έδειχνε ότι είχε έρθει η ώρα για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.

  • Συνδεόταν άμεσα με την καρποφορία της φύσης και την αρχή μιας πολύ παραγωγικής εποχής.

Το χρώμα και άλλες ονομασίες

Παρόλο που το φεγγάρι δεν αλλάζει πραγματικό χρώμα, μπορεί να μας φανεί πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπό όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως του περνά μέσα από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

Ανάλογα με την περιοχή και τα έθιμα, η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως:

  • «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού»

  • «Ζεστό Φεγγάρι»

  • «Φεγγάρι του Υδρόμελου»

Μια σπάνια σύμπτωση

Κάθε περίπου είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν συμβαίνει αυτό, το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, προσφέροντας ένα ακόμα πιο μαγικό θέαμα στον ουρανό.

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