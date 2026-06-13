Ξυπνάτε με ταχυπαλμία; Γιατί η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανιστεί τη νύχτα

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του ύπνου, επειδή το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς επηρεάζεται από τον βραδύτερο νυχτερινό καρδιακό ρυθμό, τις αλλαγές στην αναπνοή, την υπνική άπνοια, τη θέση του σώματος και την κακή ποιότητα ύπνου. Για μερικούς αυτό σημαίνει ότι ξυπνούν με ταχυπαλμία, «φτερούγισμα» στην καρδιά ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Η κολπική μαρμαρυγή τη νύχτα μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά δεν είναι ασυνήθιστη. Το σημαντικό βήμα είναι να εντοπίσετε πιθανές αιτίες και να συζητήσετε τα επεισόδια με έναν καρδιολόγο, επειδή η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και μπορεί να χρειαστεί θεραπεία.

Γιατί μπορεί να ξεκινήσει η κολπική μαρμαρυγή τη νύχτα;

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο καρδιακός σας ρυθμός συνήθως επιβραδύνεται. Σε άτομα που είναι επιρρεπή σε κολπική μαρμαρυγή, αυτός ο βραδύτερος ρυθμός μπορεί να επιτρέψει σε μη φυσιολογικά ηλεκτρικά σήματα από τις άνω κοιλότητες της καρδιάς να επηρεάσουν τη συνήθη δραστηριότητα του βηματοδότη της καρδιάς.

Αυτά τα επιπλέον ηλεκτρικά σήματα προέρχονται συχνά από περιοχές κοντά στις πνευμονικές φλέβες στον αριστερό κόλπο. Όταν συγκρούονται με τα φυσιολογικά σήματα ρυθμού, ο καρδιακός παλμός μπορεί να γίνει χαοτικός και ακανόνιστος.

Αυτός ο ακανόνιστος ρυθμός μπορεί να σας ξυπνήσει ξαφνικά ή να ανιχνευθεί από ένα smartwatch.

Η υπνική άπνοια είναι μια σημαντική αιτία

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μια από τις πιο σημαντικές αιτίες που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια της υπνικής άπνοιας, η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα ή γίνεται ρηχή. Τα επίπεδα οξυγόνου μπορεί να μειωθούν, η πίεση στο στήθος αλλάζει και το νευρικό σύστημα αντιδρά σαν το σώμα να βρίσκεται υπό πίεση.

Αυτό μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να καταπονήσει την καρδιά και να διαταράξει την ηλεκτρική σηματοδότηση. Πολλοί με υπνική άπνοια δεν γνωρίζουν ότι την έχουν, ειδικά αν κοιμούνται μόνοι τους στο κρεβάτι.

Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια:

δυνατό ροχαλητό

λαχάνιασμα για προσπάθεια αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου

ξύπνημα με ξηροστομία ή πονοκεφάλους

υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

αίσθημα κόπωσης παρά την πλήρη νύχτα στο κρεβάτι

Μπορεί η θέση ύπνου να προκαλέσει κολπική μαρμαρυγή;

Για μερικούς ανθρώπους, ναι. Ο ύπνος στην αριστερή πλευρά μπορεί να προκαλέσει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, επειδή αυτή η θέση μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον αριστερό κόλπο, όπου ξεκινούν πολλά ηλεκτρικά σήματα που προκαλούν κολπική μαρμαρυγή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή πρέπει να αποφεύγουν τον ύπνο στην αριστερή πλευρά. Αλλά εάν τα επεισόδια συμβαίνουν επανειλημμένα σε μία θέση, αξίζει να σημειωθεί το μοτίβο και να συζητηθεί με γιατρό.

Ο κακός ύπνος μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα κολπικής μαρμαρυγής

Ο ανήσυχος ή σύντομος ύπνος μπορεί να αυξήσει τις ορμόνες του στρες, τη φλεγμονή, την αρτηριακή πίεση και την μεταβολική καταπόνηση. Με την πάροδο του χρόνου, ο κακός ύπνος μπορεί να κάνει την κολπική μαρμαρυγή πιο πιθανή ή πιο δύσκολο να ελεγχθεί.

Το αλκοόλ, τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ, η αφυδάτωση, το άγχος και οι διαταραχές ύπνου που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν επίσης να κάνουν το νυχτερινό αίσθημα παλμών πιο συχνό.

Τι πρέπει να κάνετε εάν σας ξυπνήσει ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

Εάν ξυπνήσετε με γρήγορο ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό, προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι και καταγράψτε τι αισθάνεστε. Εάν σας έχουν διδάξει πώς να ελέγχετε τον σφυγμό σας, παρατηρήστε εάν τον αισθάνεστε ακανόνιστο. Μια φορετή συσκευή (holter) μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή του επεισοδίου.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν το αίσθημα παλμών συνοδεύεται συχνά από:

πόνο στο στήθος

λιποθυμία

σοβαρή δύσπνοια

σύγχυση

αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος

δυσκολία στην ομιλία

συμπτώματα που φαίνονται σοβαρά ή ασυνήθιστα

Εάν τα επεισόδια είναι επαναλαμβανόμενα αλλά δεν αποτελούν επείγον περιστατικό, κρατήστε ένα ημερολόγιο του χρόνου, της στάσης ύπνου, της πρόσληψης αλκοόλ, της καφεΐνης, του στρες, της άσκησης και πιθανών συμπτωμάτων υπνικής άπνοιας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό σας να αποφασίσει εάν χρειάζεστε ΗΚΓ, μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση του ρυθμού, αλλαγές φαρμάκων ή μελέτη ύπνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν έχω νυχτερινή κολπική μαρμαρυγή πρέπει να κάνω μελέτη ύπνου;

Ναι, ειδικά εάν ροχαλίζετε, ξυπνάτε λαχανιάζοντας, αισθάνεστε εξαντλημένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Η θεραπεία της υπνικής άπνοιας μπορεί να μειώσει την καταπόνηση της καρδιάς και μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής.

Μπορεί η αλλαγή στάσης ύπνου να σταματήσει την κολπική μαρμαρυγή;

Μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα εάν τα επεισόδιά τους σχετίζονται με τη στάση του σώματος, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία. Η κολπική μαρμαρυγή εξακολουθεί να χρειάζεται σωστή ιατρική αξιολόγηση, επειδή ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από περισσότερα πράγματα.

Είναι φυσιολογικό να έχω κολπική μαρμαρυγή συχνότερα τη νύχτα;

Ναι. Τη νύχτα, υπάρχουν λιγότεροι περισπασμοί, το σώμα είναι ακίνητο και οι αλλαγές στον καρδιακό παλμό μπορεί να είναι πιο αισθητές. Αλλά το «αισθητό» δεν σημαίνει ακίνδυνο, ειδικά εάν τα επεισόδια είναι νέα ή συχνά.

Συμπέρασμα

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανιστεί ενώ κοιμάστε, επειδή οι νυχτερινές αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, την αναπνοή, την ποιότητα του ύπνου και τη θέση του σώματος μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς. Η υπνική άπνοια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κρυφούς παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Εάν η κολπική μαρμαρυγή σας ξυπνήσει, μην το αγνοήσετε. Παρακολουθήστε τα επεισόδια, ρωτήστε για την υπνική άπνοια εάν τα συμπτώματα ταιριάζουν και συνεργαστείτε με γιατρό, για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και να προστατεύσετε την μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς σας.

Πηγές:

clevelandclinic.org

cdc.gov

heart.org

mayoclinic.org

nih.gov