Φωτιά τώρα στα Άγραφα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Ελλάδα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι
12:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά
08:57 ∙ WHAT THE FACT
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ