Φωτιά τώρα στα Άγραφα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη.

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