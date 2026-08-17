Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι της Χαλκιδικής – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που «ξέσπασε» σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής σήμερα (18/08), περίπου στις 12:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
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