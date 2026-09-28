Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

Η μελέτη υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης γύρω από τη λίμνη Τουρκάνα στη βόρεια Κένυα θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στάδιο στην απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής και στη μελλοντική διαίρεση της ηπείρου

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός
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  • Ένα αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης κοντά στη λίμνη Τουρκάνα της βόρειας Κένυας υποδηλώνει την πιθανή απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής.
  • Η διαίρεση της ηπείρου οφείλεται στην απομάκρυνση της τεκτονικής πλάκας της Σομαλίας από την πλάκα της Νουβίας.
  • Η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει τον έκτο ωκεανό και θα χωρίσει την Αφρική σε δύο υποηπείρους.
  • Η διάλυση της ηπείρου θα διαρκέσει 5 έως 10 εκατομμύρια χρόνια και θα σχηματιστεί νέα ωκεάνια λεκάνη.
  • Χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα στην Ανατολική Αφρική θα αποκτήσουν νέα λιμάνια λόγω της γεωλογικής αλλαγής.
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Μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geodesy & Cartography.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης γύρω από τη λίμνη Τουρκάνα στη βόρεια Κένυα θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στάδιο στην απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής και στη μελλοντική διαίρεση της ηπείρου.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι μετατοπίσεις στη θέση των τεκτονικών πλακών της Αιθιοπίας υποδηλώνουν ότι η Αφρική διαλύεται, ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση του έκτου ωκεανού του πλανήτη. Από την εμφάνιση του Ανατολικού Αφρικανικού Ρήγματος - μιας ρωγμής μήκους 56,3 χιλιομέτρων στην αιθιοπική έρημο - το 2005, έχει παρατηρηθεί συνεχής κίνηση μεταξύ των τεκτονικών πλακών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος του κόσμου θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο λόγω του διαχωρισμού της τεκτονικής πλάκας της Σομαλίας από τη μεγαλύτερη πλάκα της Νουβίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια—από τότε που η Νότια Αμερική και η Αφρική αναδείχθηκαν ως ξεχωριστές ήπειροι. Οι πλάκες της Σομαλίας και της Νουβίας απομακρύνονται σιγά σιγά, ενώ η αραβική πλάκα συνεχίζει να απομακρύνεται.

Η αναμενόμενη διάλυση της ηπείρου θα συμβεί κατά μήκος της Ανατολικής Αφρικανικής Ρηξιγενούς Κοιλάδας, μιας γεωλογικά ενεργής περιοχής της οποίας ο σχηματισμός πριν από εκατομμύρια χρόνια μοιάζει με τεκτονικές διεργασίες που συμβαίνουν στον πυθμένα του ωκεανού. Αυτό σημαίνει ότι χώρες χωρίς περίκλειστη θάλασσα όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, το Μπουρούντι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μαλάουι και η Ζάμπια θα έχουν ξαφνικά την ευκαιρία να κατασκευάσουν λιμάνια που προσφέρουν άμεση πρόσβαση στον υπόλοιπο κόσμο. Τα εδάφη της Κένυας, της Τανζανίας και της Αιθιοπίας θα χωριστούν σε δύο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο διαχωρισμός της Αφρικής θα διαρκέσει μεταξύ πέντε και δέκα εκατομμυρίων ετών, με την ήπειρο να χωρίζεται τελικά σε δύο υποηπείρους και να αναδύεται μια νέα ωκεάνια λεκάνη ανάμεσά τους.

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