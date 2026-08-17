Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 29χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα στην οδό Φλέμινγκ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου μία 29χρονη φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, όταν γείτονες, έχοντας ακούσει έντονες φωνές από το διαμέρισμα, ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την άφιξή τους οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η 29χρονη έφερε εκδορές στα χέρια και τον λαιμό, καθώς και τραύμα στο μέτωπο, όπως αναφέρει το rthess.gr

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση ή να καταθέσει σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο 27χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.