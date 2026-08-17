Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8).
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
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