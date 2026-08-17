Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι τρεις περιοχές στην Αττική που βρίσκονται στο «κόκκινο» - Τα συμπτώματα

Snapshot Στην Ελλάδα, η Αττική συγκεντρώνει το 70% των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με σημαντική αύξηση των περιστατικών και βαριά μορφή της νόσου σε αρκετές περιοχές.

Έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι φέτος, ίσος αριθμός με το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, και η μετάδοση του ιού αναμένεται να συνεχιστεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το 80% των μολυσμένων ατόμων είναι ασυμπτωματικοί, ενώ περίπου ένας στους 100-150 αναπτύσσει σοβαρή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα με 10% θνητότητα.

Δεν υπάρχουν ειδικά αντιικά ή εμβόλιο για τον ιό, και η θεραπεία εστιάζει στην ανακούφιση συμπτωμάτων και την άμεση ιατρική παρέμβαση σε σοβαρές περιπτώσεις.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες έως δύο εβδομάδες, με ήπια μορφή που αναρρώνει πλήρως, αλλά η κόπωση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες. Snapshot powered by AI

Καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η Αττική συγκεντρώνει το 70% των περιστατικών, ενώ η βαριά μορφή της νόσου, που φέρει περίπου 10% πιθανότητα θανάτου, έχει εμφανιστεί ήδη σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, καθώς και οι περιοχές της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι η αυξημένη συγκέντρωση κουνουπιών, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών περιστατικών.

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι από τον ιό, αριθμός που ισοδυναμεί με το σύνολο των θανάτων της περασμένης χρονιάς ολόκληρης της περιόδου. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι ο ιός θα συνεχίσει να μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αυξάνοντας την ανάγκη για αυστηρή επαγρύπνηση και πρόληψη.

Η καθηγήτρια Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι το 80% των ατόμων που τσιμπούνται από μολυσμένα κουνούπια δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Περίπου 20% παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, ενώ μόνο ένας στους 100 έως 150 ασθενείς αναπτύσσει τη σοβαρή μορφή της νόσου, τη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που συνοδεύεται από έντονο πονοκέφαλο, υψηλό πυρετό και άλλα νευρολογικά συμπτώματα.

Σε περίπτωση νευρολογικών ενδείξεων όπως σύγχυση, λήθαργος, αδυναμία στα άκρα ή σπασμοί, η άμεση ιατρική παρέμβαση είναι απαραίτητη. Δεν υπάρχουν ειδικά αντιικά φάρμακα ή εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και η θεραπεία επικεντρώνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πολλοί ασθενείς με βαριά μορφή νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με το ποσοστό θνητότητας να φτάνει το 10%.

Τι συμβαίνει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Μετά από ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να εμφανιστούν. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποτέ ότι έχουν μολυνθεί επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα ελέγχει τον ιό χωρίς να προκληθεί αισθητή ασθένεια.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά συνήθως είναι:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Πόνοι στο σώμα

Πόνος στις αρθρώσεις

Κόπωση

Έμετος ή διάρροια

Εξάνθημα

Οι περισσότεροι με ήπια νόσο του Δυτικού Νείλου αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες.

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