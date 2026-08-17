Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

Τι συμβαίνει με την υγεία του εντέρου και την πέψη σας, όταν τρώτε ωμό κρεμμύδι.

Newsroom

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ωμό κρεμμύδι μπορεί να είναι φιλικό αλλά και μη φιλικό προς το έντερο, ανάλογα με το άτομο. Παρέχει πρεβιοτικές ίνες, τις οποίες ζυμώνουν τα βακτήρια του εντέρου, αλλά οι ίδιοι υδατάνθρακες μπορούν να προκαλέσουν αέρια, φούσκωμα, κράμπες και διάρροια, ιδιαίτερα σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ). Το ωμό κρεμμύδι μπορεί επίσης να επιδεινώσει την καούρα σε άτομα που είναι επιρρεπή σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Τι κάνει το ωμό κρεμμύδι στο μικροβίωμα του εντέρου

Τα κρεμμύδια περιέχουν ινουλίνη και φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS), τύπους πρεβιοτικών ινών που αντιστέκονται στην πέψη στο λεπτό έντερο και φτάνουν στο παχύ έντερο, όπου τα μικρόβια του εντέρου τα ζυμώνουν.

Έρευνες για τις φρουκτάνες τύπου ινουλίνης έχουν δείξει, ότι αυτές οι ίνες μπορούν να ενθαρρύνουν ευεργετικές βακτηριακές ομάδες και να επηρεάσουν την παραγωγή μεταβολιτών, όπως τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας.

Αυτό καθιστά το κρεμμύδι δυνητικά χρήσιμο ως ένα συστατικό μιας ποικίλης, πλούσιας σε φυτικές ίνες διατροφής. Ωστόσο, τα άμεσα ανθρώπινα ερευνητικά στοιχεία, που δείχνουν ότι το ίδιο το ωμό κρεμμύδι παράγει συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα οφέλη για το μικροβίωμα, παραμένουν περιορισμένα.

Και το «πρεβιοτικό» δεν σημαίνει ότι όλοι θα αισθάνονται καλύτερα αφού το καταναλώσουν: η ζύμωση παράγει φυσικά αέρια και η ανοχή ποικίλλει σημαντικά.

χωριατικη σαλατα

Γιατί το ωμό κρεμμύδι μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή πόνο στο στομάχι

Τα κρεμμύδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτάνες, έναν από τους ζυμώσιμους υδατάνθρακες, γνωστούς ως FODMAPs.

Όταν τα FODMAPs που δεν απορροφώνται καλά φτάνουν στο παχύ έντερο, τα βακτήρια του εντέρου τα διασπούν και παράγουν αέρια. Σε ευαίσθητα πεπτικά συστήματα, αυτό μπορεί να συμβάλει σε:

  • φούσκωμα
  • κοιλιακή διάταση
  • κράμπες στο στομάχι
  • πόνο
  • μετεωρισμό
  • διάρροια
  • δυσκοιλιότητα

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ). Σε μια μελέτη για διατροφή με άξονα τα FODMAPs, 359 από τους 918 συμμετέχοντες (39%) παρουσίασαν επιστροφή των συμπτωμάτων, όταν μόνο το κρεμμύδι επανεισήχθη στη διατροφή τους. Αυτό δεν καθιστά το κρεμμύδι εγγενώς ανθυγιεινό. αλλά δείχνει γιατί μπορεί να αποτελέσει σημαντική αιτία για ορισμένα άτομα με ΣΕΕ.

Μπορεί το ωμό κρεμμύδι να επιδεινώσει την παλινδρόμηση οξέος;

Ναι, για ορισμένα άτομα. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι ένα γεύμα που περιείχε ωμό κρεμμύδι επιδείνωσε σημαντικά τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της καούρας, σε άτομα που ήδη παρουσίαζαν καούρα, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα δεν παρατηρήθηκε σε συμμετέχοντες χωρίς καούρα.

Επομένως, το ωμό κρεμμύδι θα πρέπει να θεωρείται πιθανός παράγοντας που διεγείρει συμπτώματα σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και όχι τροφή που προκαλεί από μόνη της τη νόσο. Εάν η καούρα ή η παλινδρόμηση ακολουθούν επανειλημμένα γεύματα που περιέχουν κρεμμύδι, αξίζει να δοκιμάσετε να μειώσετε την ποσότητα ή να αποφύγετε εντελώς το ωμό κρεμμύδι.

Είναι το μαγειρεμένο κρεμμύδι πιο εύπεπτο;

Για μερικούς, ναι, αλλά μια σημαντική διάκριση συχνά παραβλέπεται: το μαγείρεμα δεν καθιστά αυτόματα το κρεμμύδι χαμηλό σε FODMAPs.

Το μαγείρεμα αλλάζει ορισμένες από τις έντονες ενώσεις του κρεμμυδιού και μπορεί να το κάνει υποκειμενικά πιο ανεκτό, αλλά οι φρουκτάνες του είναι υδατοδιαλυτές. Μπορούν να παραμείνουν στο κρεμμύδι ή να απορροφηθούν σε σούπες, ζωμούς και σάλτσες, πράγμα που σημαίνει ότι το απλό μαγείρεμα ή η αφαίρεση του κρεμμυδιού μετά δεν αφαιρεί αξιόπιστα το φορτίο FODMAP.

Για άτομα ευαίσθητα στις φρουκτάνες, το λάδι με κρεμμύδι είναι διαφορετικό. Επειδή οι φρουκτάνες διαλύονται στο νερό παρά στο λίπος, το λάδι μπορεί να συλλάβει τη γεύση του κρεμμυδιού χωρίς να φέρει την ίδια περιεκτικότητα σε φρουκτάνες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να σταματήσω να τρώτε κρεμμύδι εάν έχω Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου;

Όχι απαραίτητα. Μια δίαιτα χαμηλή σε FODMAPs γενικά αφορά την προσωρινή εξάλειψη ακολουθούμενη από δομημένη επανεισαγωγή και εξατομίκευση, όχι τη δια βίου αποφυγή κάθε τροφής υψηλής σε FODMAP. Η ατομική ανοχή και το μέγεθος της μερίδας έχουν σημασία.

Μπορεί το ωμό κρεμμύδι να προκαλέσει αέρια ακόμη και χωρίς Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου;

Ναι. Οι ζυμώσιμες ίνες μπορούν να αυξήσουν τα αέρια ακόμη και σε κατά τα άλλα υγιή άτομα, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου κάνει το έντερο πιο πιθανό να βιώσει αυτή τη ζύμωση ως ενοχλητικό φούσκωμα, πόνο ή αλλοιωμένες συνήθειες του εντέρου.

Συμπέρασμα

Το ωμό κρεμμύδι ενέχει έναν πεπτικό συμβιβασμό: η ινουλίνη και οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες μπορούν να θρέψουν τα μικρόβια του εντέρου, ενώ οι φρουκτάνες υψηλής ζύμωσης μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα σε ευαίσθητα άτομα. Εάν ανέχεστε το ωμό κρεμμύδι, δεν υπάρχει λόγος να το αφαιρέσετε αποκλειστικά «για καλύτερη υγεία του εντέρου».

Εάν επανειλημμένα έχετε συμπτώματα αφότου φάτε ωμό κρεμμύδι, η προσαρμογή της μερίδας, η μέθοδος παρασκευής και η χρήση ελαίου με το κρεμμύδι μπορεί να προσφέρει μια πιο άνετη εναλλακτική λύση.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19WHAT THE FACT

Στην Τουρκία η σπηλιά που έγραψε ο Όμηρος την «Οδύσσεια» - Ο μύθος που αναζωπυρώθηκε με την ταινία του Νόλαν

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές φρίκης σε τουριστικό θέρετρο: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ - Σκότωσαν έγκυο, ένα παιδί και τη γιαγιά

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο τούμπαρε και διαλύθηκε ολοσχερώς

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη, σύσκεψη με Κατσαφάδο – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιοχές αύριο (18/08)

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ - Περιμένω να τηρηθεί» 

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό δικαίωμα βέτο»: Πώς η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας διαμορφώνει παρασκηνιακά αποφάσεις εξουσίας του Ζελένσκι

13:52ΚΑΙΡΟΣ

Ξηρασία: Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Οι πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους θα φτάσουν τα 13 δισ. το 2026

13:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Ο λόγος που είχε παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της - «Ήθελα να έχει όλες τις επιλογές που δεν είχα εγώ»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Νέο βίντεο από τη φωτιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέρια μέσα σε αναζωπυρώσεις

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Tupac: Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, αρχίζει η δίκη που μπορεί να αποκαλύψει τον δολοφόνο του

13:13WHAT THE FACT

Ανακάλυψη «άστρου μαύρης τρύπας» που ίσως εξηγεί τις μυστηριώδεις κόκκινες κουκκίδες

13:11WHAT THE FACT

Η κινεζική ταινία με τις αγελάδες: Ήταν τόσο κακή που έγινε viral

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Απολαυστικός Τραμπ  - Μόλις έμαθε ότι Καρολάιν Λέβιτ αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από εκείνον

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η συγγνώμη του ιδιοκτήτη της βίλας - «Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε»

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

«Συζητήσεις με έναν δήμιο των Ναζί»: Βιβλίο αποκαλύπτει τι συνέβαινε στο μυαλό του αιμοδιψή διοικητή των SS στην Ελλάδα 

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μοντέλο του Νταλί η ηλικιωμένη που την μετέφεραν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι - Ποια είναι

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Σουηδία «έλυσε» το μεταναστευτικό πρόβλημά της - Σε χαμηλό 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026

11:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χάρισον Φορντ: Επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς στα 84 του - Η νέα περιπέτεια που ετοιμάζει η Disney

13:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Ο λόγος που είχε παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της - «Ήθελα να έχει όλες τις επιλογές που δεν είχα εγώ»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ