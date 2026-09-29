Θέατρο Τέχνης - Το Θαύμα έρχεται αυτή την Παρασκευή στη σκηνή της Φρυνίχου

Το Θαύμα του Giuseppe Massa, η παράσταση που αγάπησαν κοινό και κριτικοί, έρχεται από αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μόνο για έναν μήνα, στη σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης, με τη σκηνοθετική υπογραφή της Νικολέτας Φιλόσογλου και τις εξαιρετικές ερμηνείες των Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλου.

«Η Νικολέτα Φιλόσογλου έχει στήσει μία παράσταση ευφρόσυνη και αλέγρα, η οποία αναστοχάζεται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που ξεβράζει καθημερινά την οδύνη στις ακτές του» | Ιωάννα Μπλάτσου — ΤΟ ΒΗΜΑ

«Η Νικολέτα Φιλόσογλου έστησε μια παράσταση κατανοώντας και αναδεικνύοντας θαυμάσια το black χιούμορ και τη σάτιρα του κειμένου» | Όλγα Σέλλα — KReport

«Οι δύο ήρωες, βαθιά ανθρώπινοι και γι’ αυτό γελοίοι ερμηνεύονται με εξαιρετικό κέφι και ωραία δουλεμένη χημεία από τους Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλο» | Στέλλα Χαραμή — Monopoli.gr

«Με μια περιεκτική λιτότητα η σκηνοθέτις ανέδειξε το υπόβαθρο του προβληματισμού που φέρει το έργο, μακριά από κάθε διδακτισμό» | Μυρτώ Λοβέρδου — ΤΑ ΝΕΑ

«Σκοτεινό παραμύθι, θέατρο του παραλόγου, μαύρο χιούμορ και μια βαθιά πολιτική και ανθρωπιστική αγωνία» | Κώστας Β. Ζήσης — Teatrik.gr

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΦΡΥΝΙΧΟΥ

Giuseppe Massa «ΤΟ ΘΑΥΜΑ»

Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου

Σκηνοθεσία– Δραματουργική επεξεργασίαΝικολέτα Φιλόσογλου

Ερμηνεύουν Θανάσης Δήμου και Παναγιώτης Παναγόπουλος

«Το μόνο ανθρώπινο θαύμα που αναγνωρίζω είναι η ανθρώπινη καλοσύνη»Ludwig van Beethoven

Με όχημα το μαύρο χιούμορ και τη σάτιρα ο Ιταλός συγγραφέας Giuseppe Massa παρουσιάζει μια βαθιά ανθρώπινη, πολιτική, αλληγορία για τη μνήμη, την απώλεια και την απουσία της καλοσύνης. «Το Θαύμα» του, γραμμένο σε μια εποχή διαρκών μετακινήσεων όπου η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει τον μετανάστη υποτιμητικά, ο συγγραφέας μάς καλεί να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία -την ανθρώπινη καλοσύνη. Πρόσφυγας, εκτοπισμένος, με τη θέληση του ή από εξαναγκασμό, ο νεκρός , που ξέβρασε η θάλασσα, βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου και των δύο «ηρώων» του.

Δύο νεκροθάφτες, καλούνται να συμφωνήσουν στον «καταλληλότερο» τρόπο να απαλλαγούν από το νεκρό σώμα του ναυαγού. Μέσα από τις σκέψεις, τις πράξεις και τις επιλογές τους, αλλά και από την μεταξύ τους υποκριτική σχέση, αναδύονται έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, απέναντι στην αποξένωση και τη σκληρότητα.Η σκηνοθέτης Νικολέτα Φιλόσογλου που υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία, μέσα από αλλεπάλληλα κωμικοτραγικά γεγονότα αναδεικνύει όλες τις αποχρώσεις του έργου μένοντας πιστή στο σουρεαλιστικό, γκροτέσκο ύφος του. Πλαισιωμένη από μια ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών και έχοντας το εξαιρετικό δίδυμο των Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλου επί σκηνής, μέσα σε ένα καταιγισμό από διαρκείς παράλογες αντιθέσεις, παραδίδει μια γλυκόπικρη παράσταση.Φέτος το καλοκαίρι, στην πρώτη ελληνική του παρουσίαση δέκα χρόνια μετά τη συγγραφή του, το έργο παραμένει τρομακτικά επίκαιρο. Οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία διακρίνουν άραγε τους «μετανάστες» σε πρόσφυγες, εκτοπισμένους, οικονομικούς μετανάστες ή μετανάστες πολέμου;

Οι πόλεμοι όπως και η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη, ενώ το αίτημα της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της αποδοχής παραμένει ανοιχτό και επιτακτικό- ακόμη και σε αυτήν, την ενωμένη Ευρώπη. Το «Θαύμα» (Miracolo) αποτελεί μια ανατριχιαστική επισήμανση ότι οι ανθρώπινες ιστορίες της προσφυγιάς, της μετανάστευσης, της αίτησης ασύλου, της αναζήτησης πατρίδας και του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια εξακολουθούν να διαμορφώνουν το παρόν μας.Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέλφια νεκροθάφτες, οι οποίοι καλούνται να τελέσουν την ταφή ενός νεκρού μετανάστη. Όμως, στο νεκροταφείο έχουν απομείνει μόλις δύο κενές θέσεις, τις οποίες επιθυμούν να κρατήσουν για τους ίδιους. Βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο που τους οδηγεί σε μια σειρά από παράλογες λύσεις και παράδοξες καταστάσεις.

Πώς, λοιπόν, θα απαλλαγούν από το πτώμα; Θα χρειαστεί ένα θαύμα.Το έργο προέκυψε από το «Write 2016», της γόνιμης δημιουργικής φιλοξενίας Ιταλών και Ευρωπαίων θεατρικών συγγραφέων στη μονή του Mandanici, στην επαρχία της Μεσσήνης στη Σικελία. Το πρώτο ανέβασμα του έγινε δύο χρόνια μετά, στις 10 Νοεμβρίου του 2018, από την ομάδα «Sutta scupa» στη σκηνή του Zo για το AltreScene, το φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών. Στην Ελλάδα το «Miracolo» παρουσιάστηκε ένα χρόνο μετά (2019), η πρωτότυπη ιταλική παράσταση σε σκηνοθεσία του ίδιου του Giuseppe Massa, στο πλαίσιο του Italian Focus 2019. Το Italian Focus πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και τεσσάρων ιταλικών θεατρικών φορέων, στο πλαίσιο του τριετούς ελληνοϊταλικού προγράμματος 2019–2021 και της πλατφόρμας Tempo Forte, διοργάνωση αφιερωμένη στη σύγχρονη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Η παράσταση παρουσιάστηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αμαλία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2019, και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης – Φρυνίχου, από 5 έως 7 Οκτωβρίου. Ο Giuseppe Massa γεννήθηκε το 1978 στο Παλέρμο. Ξεκίνησε ως ηθοποιός το 1997. Το 2006 ίδρυσε με τον Fabrizio Feracanne και τον Giuseppe Provinciano τη θεατρική ομάδα Suta Scuppa, που πήρε το όνομά της από το πρώτο έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μassa (σκηνές από το έργο περιλαμβάνονται στην ταινία του Wim Wenders «The Palermo Shooting»).Η παράσταση παρουσιάστηκε το καλοκαίρι σε υπαίθριους χώρους προσδοκώντας να μεταφέρει την ιστορία της εκεί όπου το ελληνικό τοπίο συναντά τη συλλογική μνήμη της Μεσογείου. Με βασικά σκηνικά στοιχεία ένα ποδήλατο και ένα φέρετρο, η ιστορία συνομιλεί με τις ακτές και τις περιοχές που βίωσαν τις μεγάλες μεταναστευτικές διαδρομές της τελευταίας δεκαετίας.Μια συμπαραγωγή της Ν.Β. ΑΜΚΕ και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.H Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας επιχορηγείται με προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Βέροιας.

Κείμενο: Giuseppe Massa

Μετάφραση: Βιολέτα Ζεύκη

Σκηνοθεσία – Σκηνική σύλληψη: Νικολέτα Φιλόσογλου

Δραματουργική επεξεργασία: Νικολέτα Φιλόσογλου

Ενδυματολογία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Σχεδιασμός και εικαστική επιμέλεια ποδηλάτου: Chris Capten, Κυριακή Φιλόσογλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου

Μουσική σύνθεση: Άρης Κοντοάγγελος

Ηχητικός σχεδιασμός: Λαέρτης Μαλκότσης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Καστανιώτη, Νικόλας Λαμπάκης

Βίντεο teaser: Στέλιος Σγουράκης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Βίντεο μοντάζ: Γιάννης Γαλιάτσος

Φωτογραφίες: Τάσος Θωμόγλου

Παίζουν:Antonio: Θανάσης Δήμου

Bernardo: Παναγιώτης Παναγόπουλος

Ακούγεται η φωνή του Λαέρτη Μαλκότση.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Από Παρασκευή 2/10/26 έως Κυριακή 1/11/26Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Από 15/9 έως 25/9 ειδική προσφορά: όλα τα εισιτήρια στην τιμή των 10 Ευρώ.

Από 26/9/26

Κανονικό: 15 Ευρώ

Μειωμένα: 12 Ευρώ Ατέλεια: 5 Ευρώ

Κάθε Κυριακή, ειδική προσφορά του Θεάτρου Τέχνης: ενιαίο εισιτήριο 20 Ευρώ και για τις δυο παραστάσεις (“Το Θαύμα” και “ Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου”).

Να σημειωθεί ότι κάθε παράσταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.

Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-thauma/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥΑπόφοιτη του Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Παράθλαση της Μόνας Κιτσοπούλου στη Θεσσαλονίκη.Από το 2009 και για δεκαέξι συνεχή χρόνια υπήρξε μόνιμη συνεργάτης του Βασίλη Παπαβασιλείου, σε όλο το εύρος της καλλιτεχνικής και πνευματικής του δραστηριότητας.

Η συνεργασία τους περιέλαβε τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία, τη διεύθυνση και εκτέλεση παραγωγής, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια του εκπαιδευτικού, εκδοτικού και ευρύτερου δημόσιου έργου του — από θεατρικές παραγωγές και ειδικές δράσεις έως σεμινάρια, διαλέξεις και εκδόσεις.Επίσης, συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με τον Γιάννη Χουβαρδά στην «Ορέστεια» (Φεστιβάλ Επιδαύρου, 2016) και στους «Τρισευτυχισμένους» του Λαμπίς (Θέατρο Πορεία, 2017).

Σκηνοθέτησε το «Μισά-μισά» των Τζόρντι Σάντσεθ και Πεπ Αντόν Γκόμεθ στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας τον Φεβρουάριο του 2023 και, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, την παράσταση «Ένα ταξίδι με τον Στράβωνα», σε κείμενο της ίδιας, στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών («Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»). Το 2025 σκηνοθέτησε στο ΚΘΒΕ το έργο «Γείτονες από πάνω» του Cesc Gay, το οποίο θα παρουσιαστεί τη θεατρική σεζόν 2026–2027 στο Θέατρο Πορεία.Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου σκηνοθέτησε για το πρόγραμμα «Νέοι της Όπερας» (2018) τις δύο μονόπρακτες όπερες «Suor Angelica» και «Il tabarro» από το «Τρίπτυχο» του Τζάκομο Πουτσίνι, στην Κεντρική Σκηνή του ΚΠΙΣΝ, καθώς και τους «Καπουλέτους και Μοντέκκους» του Βιντσέντζο Μπελίνι (2019).Δίδαξε στο Τμήμα Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.