Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα Allwyn

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Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*
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Η Euroleague συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Εκτός έδρας αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, σήμερα (20:00) με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Πέμπτη (21:30) με την Μπολόνια.

Στο ΟΑΚΑ δίνει και τα 2 παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός, την Τετάρτη (21:15) με τη Βιλερμπάν και την Παρασκευή (21:15) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ξεκινάει και το EuroCup με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στην πρεμιέρα, ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα (21:00) εκτός έδρας την Λε Μαν και την Τετάρτη (19:30) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μανρέσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων αμέτρητες αγορές και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και ενισχυμένες αποδόσεις για τη Euroleague:

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός

  • Εύρος Νίκης: Ολυμπιακός με 6-10
  • Πρώτος σκόρερ: T. Nτόρσει

Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν

  • Εύρος Νίκης: Παναθηναϊκός με 11-15
  • Πρώτος σκόρερ: Σ. Φρανσίσκο

Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στο Nations League με «Επιστροφή Στοιχήματος»*

Στο Nations League η Εθνική Ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της με 0-1 τη Γερμανία, έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Δύο βαθμούς πίσω της είναι η Ολλανδία, την οποία υποδέχεται την Πέμπτη (21:45) στο γήπεδο της Τούμπας με στόχο την τρίτη σερί νίκη.

Tο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία:

  • Ομάδα που θα κάνει το πρώτο σουτ
  • Ομάδα με τα περισσότερα σουτ στο τέρμα
  • Ομάδα με τα περισσότερα φάουλ
  • Ημίχρονο/Τελικό & Οver/Under Γκολ
  • Συνολικά Κόρνερ Over/Under
  • Mέθοδος επίτευξης 1ου γκολ
  • Ομάδα που θα δεχθεί την πρώτη κάρτα

Εδώ σε καταλαβαίνουμε με Καθημερινό Calendar & Super Boosted Οdds

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, promos, αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις του Nations League τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Κάθε ημέρα προσφέρονται και super ενισχυμένες αποδόσεις.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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