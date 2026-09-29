Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Η Euroleague συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Εκτός έδρας αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, σήμερα (20:00) με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Πέμπτη (21:30) με την Μπολόνια.

Στο ΟΑΚΑ δίνει και τα 2 παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός, την Τετάρτη (21:15) με τη Βιλερμπάν και την Παρασκευή (21:15) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ξεκινάει και το EuroCup με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στην πρεμιέρα, ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα (21:00) εκτός έδρας την Λε Μαν και την Τετάρτη (19:30) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μανρέσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων αμέτρητες αγορές και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και ενισχυμένες αποδόσεις για τη Euroleague:

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός

Εύρος Νίκης: Ολυμπιακός με 6-10

Πρώτος σκόρερ: T. Nτόρσει

Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν

Εύρος Νίκης: Παναθηναϊκός με 11-15

Πρώτος σκόρερ: Σ. Φρανσίσκο

Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στο Nations League με «Επιστροφή Στοιχήματος»*

Στο Nations League η Εθνική Ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της με 0-1 τη Γερμανία, έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Δύο βαθμούς πίσω της είναι η Ολλανδία, την οποία υποδέχεται την Πέμπτη (21:45) στο γήπεδο της Τούμπας με στόχο την τρίτη σερί νίκη.

Tο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία:

Ομάδα που θα κάνει το πρώτο σουτ

Ομάδα με τα περισσότερα σουτ στο τέρμα

Ομάδα με τα περισσότερα φάουλ

Ημίχρονο/Τελικό & Οver/Under Γκολ

Συνολικά Κόρνερ Over/Under

Mέθοδος επίτευξης 1ου γκολ

Ομάδα που θα δεχθεί την πρώτη κάρτα

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Κάθε ημέρα προσφέρονται και super ενισχυμένες αποδόσεις.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ