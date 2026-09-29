Στο Στρατοδικείο ο γιατρός για τον 57χρονο που πέθανε από καρκίνο μετά από καθυστερημένη διάγνωση

Snapshot Στρατιωτικός γιατρός του 424 παραπέμφθηκε σε δίκη για καθυστέρηση διάγνωσης καρκίνου που οδήγησε σε θάνατο ασθενή.

Ο 57χρονος ασθενής, πρώην αστυνομικός, υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2002 και ενημερώθηκε για τον καρκίνο του έναν χρόνο αργότερα, όταν η νόσος ήταν προχωρημένη.

Η κατηγορία κατά του γιατρού αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο τότε διοικητής του 424 έχει επίσης παραπεμφθεί σε δίκη για την ίδια κατηγορία λόγω έλλειψης γιατρού για την εξέταση των αποτελεσμάτων της βιοψίας.

Το Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Την πόρτα του στρατοδικείου Θεσσαλονίκης πέρασε σήμερα το πρωί ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος καθυστέρησε διάγνωση καρκίνου σε ασθενή, ο οποίος κατέληξε.

Η υπόθεση αφορά έναν 57χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, όμως ήταν αυτός ο οποίος στο στρατοδικείο είχε καταθέσει μήνυση το 2024 κατά παντός υπευθύνου, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο κι ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν Δεκέμβριος του 2002 όταν ο τότε συνταξιούχος αστυνομικός πήγε στο 424 και υποβλήθηκε σε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα. Κατά την επέμβαση έγινε βιοψία στο δείγμα, ωστόσο ενημερώθηκε έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2003, ότι τελικά έπασχε από καρκίνο. Όπως φαίνεται, τότε ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς η νόσος είχε προχωρήσει και ο 57χρονος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2006.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Στρατοδικείου έχει παραπεμφθεί για σωματική βλάβη από αμέλεια ο χειρουργός και θεράπων γιατρός του αστυνομικού, ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορία, δεν τον ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της βιοψίας, ενώ καθυστέρησε και να το διαβιβάσει.

Σήμερα το δικαστήριο καλείται να κρίνει πώς θα εξελιχθεί η δίκη, καθώς πλέον η κατηγορία αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι για την ίδια κατηγορία, δηλαδή για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη και ο τότε διοικητής του 424, ο οποίος κατηγορείται ότι δεν μερίμνησε ώστε να υπάρχει γιατρός στο αντίστοιχο τμήμα, προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται.

Από το Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκαθαρίσει η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης σε ποινικό επίπεδο.