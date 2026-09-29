Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει αύριο παράταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να προστατεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία ενώ προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, ειδικά για τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα.

Δίνονται οδηγίες στο οικονομικό επιτελείο για μελλοντικές παρεμβάσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός ξεκινά περιοδείες σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο τη δυτική Αττική, τη βόρεια Ελλάδα και την Πιερία, ενόψει εκλογών.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί δημοσκοπικά ποσοστά κοντά στο 30%, με τον Αλέξη Τσίπρα ως δεύτερο πόλο και την αυτοδυναμία να θεωρείται εφικτός στόχος. Snapshot powered by AI

Εν αναμονή των μέτρων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που θα ανακοινωθούν σε δόσεις, αρχής γενομένης από αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά και πάλι περιοδείες σε όλη τη χώρα μετά και την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Πρώτος σταθμός σήμερα η δυτική Αττική και συγκεκριμένα ο Ασπρόπυργος, περιοχή όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο τέλος της εβδομάδας το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στην Πιερία όπου θα συναντηθεί με φορείς και κατοίκους και θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στους πρόποδες του Ολύμπου.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί πολλές φορές μέχρι τις εκλογές καθώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και διαρροές κυρίως προς τα δεξιά της. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί και το υπουργικό συμβούλιο όπου ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε μια αποτίμηση των επαφών που είχε στις ΗΠΑ το προηγούμενο διάστημα ενώ θα περιγράψει και το πακέτο μέτρων που έρχονται.

Σε πρώτη φάση αύριο θα ανακοινωθεί η παράταση των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως αν και δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιοριστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα.

Παράλληλα, έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς το οικονομικό επιτελείο έτσι ώστε να υπάρχει πάντα χώρος και για μελλοντικές παρεμβάσεις αν η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως το να οδεύεις σε εκλογές υπό αυτές τις συνθήκες ακρίβειας και αβεβαιότητας δεν είναι και το καλύτερο. Από την άλλη όμως στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι, όπως λένε στο Μαξίμου, είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση.

Κάπως έτσι, λοιπόν, θα πορευτούμε προς τις εκλογές, την ώρα που έχουν ξεκινήσει, μετά και τη ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις. Στην κυβέρνηση δηλώνουν ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η ΝΔ βρίσκεται κοντά στο 30% και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται πως θα είναι ο δεύτερος πόλος στο δρόμο προς τις κάλπες. Μάλιστα αρκετοί υποστηρίζουν πως, ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες που θα επικρατούν, η αυτοδυναμία παραμένει ένας εφικτός στόχος. Σε αυτή τη λογική αναμένουν και την οριστική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά αν και θεωρούν πως ο αντίκτυπος στο εκλογικό σώμα της ΝΔ δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

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