Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές δύο ελληνικών τραπεζών

Snapshot Ο Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας το αξιόχρεο στο Baa1.

Η αναβάθμιση των προοπτικών ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου του ελληνικού Δημοσίου σε θετικές, με επιβεβαίωση στο Baa3.

Οι θετικές προοπτικές υποδηλώνουν πιθανή αναβάθμιση του αξιόχρεου των δύο τραπεζών μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.

Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Alpha Bank εξαρτάται από τη βελτίωση του αξιόχρεου της Ελλάδας και τη διατήρηση ανθεκτικής οικονομικής επίδοσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να αναβαθμιστεί εάν παραμείνει ανθεκτική οικονομικά και η Ελλάδα αναβαθμίσει το αξιόχρεό της, με βελτίωση του BCA από ba1 σε baa3. Snapshot powered by AI

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Baa1 και για τις δύο τράπεζες.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως επακόλουθο της πρόσφατης αναβάθμισης από τον Moody's σε θετικές από σταθερές των προοπτικών του αξιόχρεου του ελληνικού Δημοσίου, παράλληλα με την επιβεβαίωση του αξιόχρεου στο επίπεδο Baa3.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την πιθανότητα αναβάθμισης του αξιόχρεου των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των δύο τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης.

Το αξιόχρεο των καταθέσεων της Alpha Bank θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εφόσον αναβαθμιστεί το αξιόχρεο της Ελλάδας και η οικονομική επίδοση της τράπεζας παραμείνει ανθεκτική κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, σημειώνει ο Moody's.

Για το αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς, ο οίκος αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν η οικονομική επίδοσή της παραμείνει ανθεκτική κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, οδηγώντας σε αναβάθμιση του BCA (Baseline Credit Assesment) της σε baa3 από ba1 και συγχρόνως αναβαθμιστεί το αξιόχρεο της Ελλάδας.