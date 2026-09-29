Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζητά να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει τα ευρήματα των ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη ανασταλθηκε η άδεια λειτουργίας της για παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και παράνομες χημειοθεραπείες.
  • Εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε για τη διερεύνηση των συνθηκών των ελέγχων στην κλινική και την τήρηση των διαδικασιών.
  • Κλήθηκαν να καταθέσουν ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για πιθανές παραλείψεις.
  • Εξετάζεται η μη οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής παρά την εισήγηση για κλείσιμο από την Επιτροπή στις αρχές του 2026.
  • Ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής και ο πνευμονολόγος γιατρός που επιβλέπει το ογκολογικό τμήμα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη λειτουργία του τμήματος.
Snapshot powered by AI

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με την Αρχή, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες.

Σήμερα, μάλιστα, επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ της δόθηκε προθεσμία 15 ημερών για την εκκένωση και τη σφράγισή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στην κλινική.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζητά να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει τα ευρήματα των ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Καταθέτουν ως ύποπτοι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου των κλινικών

Παράλληλα, ζητείται να καταθέσουν ανωμοτί, ως ύποπτοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025. Οι εξηγήσεις τους θα αφορούν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και υποδομή.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, ο οποίος καλείται επίσης να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος.

Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη μη οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί, στις αρχές του 2026, εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθεί και το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής κατά την επίμαχη περίοδο.

Τέλος, ανωμοτί ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν τόσο ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου βρισκόταν το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα. Και οι δύο καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ANNOUNCEMENTS

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Μαρούσι: 15χρονος γρονθοκόπησε 14χρονο και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, συνελήφθη ο δράστης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ξηλώνουν» το «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια - Σε νέα φάση οι έρευνες για τις 7 αγνοούμενες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Κατηγορεί την Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε αμυντική εταιρεία

13:58ΑΠΟΨΕΙΣ

Η απασχόληση των γυναικών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί στόχο για την ΕΕ.

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αχαΐα: 13χρονος μαθητής θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

13:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά αποφάσισε ο εισαγγελέας

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριαντόπουλος για Τέμπη: «Δεν θα κατέβω στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας - θα αποδειχθεί η αθωότητα μου»

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επικυρώθηκε: 74 μαστιγώματα στην Ιρανή τραγουδίστρια για την «αμαρτωλή» εμφάνιση της στη σκηνή

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής» - Νέος χώρος πολιτισμού στον Άλιμο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα έκανε επιδρομή σε φούρνο στο Κολοράντο - Έφαγε ψωμιά και έγινε viral

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε 61χρονη καθηγήτρια - Δύο τραυματίες

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νταλίκα έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο φορτηγό στα διόδια Τραγάνας - Τραυματίστηκε ο οδηγός

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

13:05ANNOUNCEMENTS

Θέατρο Τέχνης - Το Θαύμα έρχεται αυτή την Παρασκευή στη σκηνή της Φρυνίχου

12:59LIFESTYLE

Πόσα παιδιά έχει τώρα ο Μπραντ Πιτ με την Τζολί: Εγκαταλείπει επίσημα το επώνυμό της η Ζαχάρα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Στρατοδικείο ο γιατρός για τον 57χρονο που πέθανε από καρκίνο μετά από καθυστερημένη διάγνωση

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Βάλτε πλάτη» - Τι είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Επικυρώθηκε: 74 μαστιγώματα στην Ιρανή τραγουδίστρια για την «αμαρτωλή» εμφάνιση της στη σκηνή

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αχαΐα: 13χρονος μαθητής θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό - «Θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο αν το έκανε στο παιδί μου - Είσαι σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο εσείς» - Διατάχθηκε ΕΔΕ

13:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά αποφάσισε ο εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ