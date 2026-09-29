Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Snapshot Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη ανασταλθηκε η άδεια λειτουργίας της για παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και παράνομες χημειοθεραπείες.

Εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε για τη διερεύνηση των συνθηκών των ελέγχων στην κλινική και την τήρηση των διαδικασιών.

Κλήθηκαν να καταθέσουν ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για πιθανές παραλείψεις.

Εξετάζεται η μη οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής παρά την εισήγηση για κλείσιμο από την Επιτροπή στις αρχές του 2026.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής και ο πνευμονολόγος γιατρός που επιβλέπει το ογκολογικό τμήμα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη λειτουργία του τμήματος. Snapshot powered by AI

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με την Αρχή, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες.

Σήμερα, μάλιστα, επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ της δόθηκε προθεσμία 15 ημερών για την εκκένωση και τη σφράγισή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στην κλινική.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζητά να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει τα ευρήματα των ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Καταθέτουν ως ύποπτοι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου των κλινικών

Παράλληλα, ζητείται να καταθέσουν ανωμοτί, ως ύποπτοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025. Οι εξηγήσεις τους θα αφορούν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και υποδομή.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, ο οποίος καλείται επίσης να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος.

Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη μη οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί, στις αρχές του 2026, εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθεί και το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής κατά την επίμαχη περίοδο.

Τέλος, ανωμοτί ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν τόσο ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου βρισκόταν το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα. Και οι δύο καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος.

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