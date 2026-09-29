Φθιώτιδα: Νταλίκα έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο φορτηγό στα διόδια Τραγάνας - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Snapshot Νταλίκα συγκρούστηκε με παρκαρισμένο φορτηγό στα διόδια Τραγάνας στη Φθιώτιδα τα ξημερώματα της 29ης Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το παρκαρισμένο φορτηγό ήταν σταθμευμένο με τον οδηγό μέσα στην καμπίνα όταν συνέβη το ατύχημα.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς αιτίες της εκτροπής της νταλίκας, εξετάζεται η πιθανότητα υπνηλίας ή προβλήματος υγείας του οδηγού.

Την προανάκριση για το τροχαίο έχει αναλάβει το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Σεπτμεβρίου στη Φθιώτιδα, όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό που βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το φορτηγό-ψυγείο είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου αμέσως μετά τα διόδια, ενώ ο οδηγός του βρισκόταν μέσα στην καμπίνα και κοιμόταν.

Λίγη ώρα αργότερα, μια δεύτερη νταλίκα, που μόλις είχε περάσει από τα διόδια, εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ή να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της νταλίκας που προσέκρουσε στο παρκαρισμένο φορτηγό τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Και τα δύο βαρέα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου έχει αναλάβει το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Διαβάστε επίσης