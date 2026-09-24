Φωτιά τώρα στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη με ρίψεις από αέρος.

Ο Δήμος Λαμιέων συνδράμει με υδροφόρα οχήματα στο έργο της πυρόσβεσης. Snapshot powered by AI

Επί ποδός βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις επιχειρούν 2 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Λαμιέων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

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