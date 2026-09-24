Φωτιά τώρα στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά που ξέσπασε στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.
- Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη με ρίψεις από αέρος.
- Ο Δήμος Λαμιέων συνδράμει με υδροφόρα οχήματα στο έργο της πυρόσβεσης.
Επί ποδός βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 οχήματα.
Από αέρος ρίψεις επιχειρούν 2 αεροσκάφη.
Επίσης ο Δήμος Λαμιέων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
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