Άντι Κάρολ: Η συγκλονιστική εξομολόγησή του για την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε

Snapshot Ο Άντι Κάρολ αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση το 2021 από «διάσημο φίλο» της πρώην συντρόφου του, ο οποίος καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση.

Το περιστατικό συνέβη μετά από αγώνα της Νιούκαστλ, όταν ο δράστης προσπάθησε να του επιτεθεί ερωτικά στο σπίτι του Κάρολ.

Η δικαστική διαδικασία κράτησε δύο χρόνια και ο Κάρολ χαρακτήρισε την εμπειρία «εξευτελιστική και απολύτως φρικτή».

Η σεξουαλική κακοποίηση επηρέασε σημαντικά τη ζωή και την καριέρα του Κάρολ, που δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί ακόμα και στο ποδόσφαιρο.

Ο Κάρολ αντιμετωπίζει επίσης δικαστική υπόθεση για παραβίαση διάταξης μη παρενόχλησης εις βάρος της πρώην συζύγου του, με τη δίκη να έχει οριστεί για τον Ιανουάριο του 2027. Snapshot powered by AI

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας, Άντι Κάρολ, αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από «διάσημο φίλο» της πρώην συντρόφου του, ο οποίος καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Owning It», ο 37χρονος ποδοσφαιριστής περιγράφει ως «τραυματικό» και «τρομακτικό» το περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια και το οποίο αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία του «την τελευταία στιγμή», έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με τη νυν σύντροφό του, Λου Τίσντεϊλ.

«Άλλα πράγματα θα ήθελα να τα ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάτι μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια, τόσο τραυματικό, που αποφάσισα να το συμπεριλάβω στο βιβλίο μόλις την τελευταία στιγμή», γράφει ο Κάρολ. «Υπέστην σεξουαλική κακοποίηση, να το πω. Είναι τρομακτικό ακόμα και να το σκέφτομαι και μόνο λίγοι το ήξεραν μέχρι τώρα».

Τι συνέβη εκείνο το βράδυ

Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2021, μετά από έναν αγώνα της Νιούκαστλ, όπως αναφέρει ο ίδιος. Ένας «διάσημος φίλος» της πρώην συντρόφου του, ο οποίος, κατά τα λεγόμενα του Κάρολ, «τον έκανε να νιώθει άβολα» και του «έστελνε συνεχώς μηνύματα», ζήτησε να περάσει από το σπίτι για να δουν μαζί πυγμαχία και να διανυκτερεύσει στο δωμάτιο των ξένων.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός περιγράφει ότι άρχισε να νιώθει «ζαλισμένος» μετά από μερικά ποτά και αποφάσισε να πάει για ύπνο. Ξύπνησε όμως όταν ο επισκέπτης βρέθηκε κάτω από το πάπλωμα και προσπάθησε να του επιτεθεί ερωτικά.

«Τον χτύπησα όσο πιο δυνατά μπορούσα και σωριάστηκε», γράφει. «Τον έπιασα από τα πόδια και τον έσυρα στην είσοδο. Γύρισα μέσα, κλείδωσα την πόρτα, κάλεσα την αστυνομία και τη νταντά. Και τότε συνειδητοποίησα: τι θα γινόταν αν τον είχα σκοτώσει;».

Η δίκη και η καταδίκη

Ο δράστης συνελήφθη, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά κρίθηκε ένοχος για αδικήματα σεξουαλικής φύσης και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Επιπλέον, εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στην κοινότητα όπου έμενε ο Κάρολ.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «εξευτελιστική, ντροπιαστική και απολύτως φρικτή», ενώ η υπόθεση κράτησε δύο χρόνια. «Όταν η αστυνομία με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι κρίθηκε ένοχος, ξέσπασα σε κλάματα», εξομολογείται.

Το τραύμα που δεν έφυγε ποτέ

«Αυτό που μου συνέβη επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου», παραδέχεται ο Κάρολ. «Το τραύμα δεν έχει φύγει».

Παρόλα αυτά, η απόφασή του να μιλήσει δημόσια ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με τη Λου Τίσντεϊλ, με την ελπίδα ότι η εξομολόγησή του θα βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο. «Είναι τρομακτικό να το συζητάς, αλλά με έκανε αυτό το άτομο που είμαι σήμερα, όσο και τα καλά πράγματα. Και αν το να μιλάω γι' αυτό βοηθήσει έστω έναν άνθρωπο, τότε άξιζε τον κόπο».

Η σχέση με τη Λου Τίσντεϊλ και η προσωπική του πορεία

Στο ίδιο βιβλίο, ο Κάρολ αναφέρεται εκτενώς στη σχέση του με τη Λου, με την οποία έχουν περάσει από πολλούς χωρισμούς, κυρίως λόγω προβλημάτων με το αλκοόλ. Ο ίδιος παραδέχεται ότι προσπάθησε να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ για να σώσει τη σχέση τους και επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ του «καθαρού και πειθαρχημένου» τρόπου ζωής ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Χάρι Κέιν και της δικής του επιθυμίας να ζει μια «φυσιολογική ζωή».

«Δεν έχει νόημα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου ευχόμενος να είχα διαφορετική νοοτροπία. Είμαι σίγουρος ότι διασκέδασα περισσότερο από τον μέσο ποδοσφαιριστή», γράφει, προσθέτοντας ότι συμβουλεύει τους νεαρούς παίκτες: «Αν θέλετε να γλεντάτε όλη την ώρα, κάντε το. Αλλά δεν θα είστε τόσο επιτυχημένοι στο ποδόσφαιρο όσο θα μπορούσατε να είστε. Είστε ενήλικες, είναι δική σας επιλογή».

Η εκκρεμής δίκη με την πρώην σύζυγό του, Μπίλι Μάκλοου

Παράλληλα με την αποκάλυψη αυτή, ο Κάρολ αντιμετωπίζει μια ακόμη δικαστική υπόθεση. Τον Φεβρουάριο του 2026 εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για παραβίαση διάταξης μη παρενόχλησης (non-molestation order) εις βάρος της πρώην συζύγου του, της τηλεοπτικής προσωπικότητας Μπίλι Μάκλοου, την οποία φέρεται να κάλεσε επανειλημμένα παρά την απαγόρευση.

Ο 37χρονος έχει δηλώσει επίσημα «μη ένοχος» και η δίκη του έχει οριστεί για τον Ιανουάριο του 2027. Ο ίδιος και η Μάκλοου ήταν μαζί για 11 χρόνια, παντρεύτηκαν το 2022 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ ο Κάρολ έχει ακόμη δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση.

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