Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

Snapshot Ένας έφηβος ποδοσφαιριστής, ο Τζάκσον Μπέργκμαν, επιτέθηκε βίαια σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια αγώνα λυκείων, κλωτσώντας και γρονθοκοπώντας τον στο κεφάλι.

Το περιστατικό προκάλεσε διακοπή του αγώνα για 10 λεπτά και επέμβαση προπονητή που συνόδευσε τον Μπέργκμαν εκτός γηπέδου.

Η συμπεριφορά του Μπέργκμαν προκάλεσε έντονη κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα με απαιτήσεις για ισόβιο αποκλεισμό ή ακόμα και φυλάκιση.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν θα υπάρξουν πειθαρχικές ή νομικές συνέπειες για τον Μπέργκμαν. Snapshot powered by AI

Μία διεκδίκηση της μπάλας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα λυκείων, προκάλεσε γενική κατακραυγή για τη συμπεριφορά ενός έφηβου παίκτη με πολλούς να ζητούν τον ισόβιο αποκλεισμό του από το άθλημα.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα.

Ο Τζάκσον Μπέργκμαν έσπρωξε τον Κάιλ Σούστ στο έδαφος αφού ο τελευταίος τον πρόλαβε, και αντί να κυνηγήσει τη μπάλα, του επιτέθηκε. Τον κλώτσησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε πέντε φορές στο κεφάλι. Ένας από τους συμπαίκτες του Σούστ, παρενέβη τότε και έριξε μερικές γροθιές στον Μπέργκμαν πριν διακοπεί η φάση.

Ένας προπονητής συνόδευσε τον Μπέργκμαν έξω από το γήπεδο και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επέστρεψε στον αγώνα, ο οποίος διακόπηκε για 10 λεπτά πριν αποκατασταθεί η τάξη, σύμφωνα με τον Ματ Κέρνι, έναν δημοσιογράφο που καλύπτει τα σχολικά πρωταθλήματα της Νότιας Ντακότα, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο του περιστατικού στο X.

Πολλοί στα κοινωνικά δίκτυα ζητούν να επιβληθεί στον Μπέργκμαν ισόβια απαγόρευση από την συμμετοχή του στο ποδόσφαιρο, κάποιοι πρότειναν μάλιστα να περάσει χρόνο στη φυλακή.

Δεν είναι σαφές αν μια τέτοια τιμωρία θα εφαρμοστεί τελικά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια τίποτα όσον αφορά στις συνέπειες.

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