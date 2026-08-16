Παρατηρήσατε βλέννα στα κόπρανά σας; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

Βλέννα στα κόπρανα: Συνήθεις αιτίες και πότε μπορεί να είναι σοβαρό.

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Παρατηρήσατε βλέννα στα κόπρανά σας; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει
ΥΓΕΙΑ
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Η εμφάνιση βλέννας στα κόπρανα μπορεί να είναι ανησυχητική, αλλά μια μικρή ποσότητα είναι φυσιολογική. Το παχύ έντερο παράγει βλέννα για να προστατεύσει τον βλεννογόνο ιστό του και να βοηθήσει στην αποβολή των κοπράνων.

Αυτό που έχει σημασία είναι μια αισθητή αύξηση, ειδικά όταν η βλέννα γίνεται συχνή ή εμφανίζεται με αίμα, κοιλιακό πόνο, επίμονη διάρροια ή ανεξήγητη απώλεια βάρους. Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να υποδηλώνουν φλεγμονή, λοίμωξη ή, λιγότερο συχνά, καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πώς μπορεί να μοιάζει η βλέννα στα κόπρανα;

Η φυσιολογική εντερική βλέννα είναι συνήθως διαυγής και υπάρχει σε τόσο μικρές ποσότητες που είναι μόλις αισθητή. Η ορατή βλέννα μπορεί να μοιάζει με ζελέ, ινώδης ή σαν να καλύπτει τα κόπρανα.

Η περιστασιακή διαυγής βλέννα χωρίς άλλα συμπτώματα είναι συχνά ακίνδυνη. Μια επίμονη αύξηση, βλέννα αναμεμειγμένη με αίμα ή πύον ή μια νέα αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου απαιτεί ιατρική φροντίδα. Το χρώμα από μόνο του δεν μπορεί να προσδιορίσει την αιτία.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες βλέννας στα κόπρανα;

Αρκετές παθήσεις μπορούν να διεγείρουν το εντερικό βλεννογόνο να απελευθερώσει περισσότερη βλέννα, όπως:

  • Δυσκοιλιότητα ή διάρροια: Και τα δύο μπορούν να ερεθίσουν το έντερο και να αυξήσουν προσωρινά την ορατή βλέννα.
  • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ): Λευκή βλέννα μπορεί να εμφανιστεί με το ΣΕΕ, συνήθως μαζί με κοιλιακό πόνο, φούσκωμα και δυσκοιλιότητα, διάρροια ή και τα δύο. Το ΣΕΕ αλλάζει την λειτουργία του εντέρου αλλά δεν βλάπτει το πεπτικό σύστημα.
  • Εντερικές λοιμώξεις: Η βακτηριακή, ιογενής ή παρασιτική γαστρεντερίτιδα μπορεί να προκαλέσει βλέννα στα κόπρανα με διάρροια, κράμπες, ναυτία, έμετο ή πυρετό.
  • Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ): Η ελκώδης κολίτιδα συνήθως προκαλεί διάρροια που περιέχει αίμα, βλέννα ή πύον, με επιτακτική ανάγκη για ούρηση και κοιλιακές κράμπες. Η νόσος του Crohn μπορεί επίσης να προκαλέσει βλέννα στα κόπρανα.
  • Πρωκτίτιδα ή εκκολπωματίτιδα: Η φλεγμονή του ορθού μπορεί να προκαλέσει βλέννα στα κόπρανα, επιτακτική ανάγκη για ούρηση, πόνο και αιμορραγία. Τα φλεγμονώδη ή μολυσμένα εκκολπώματα μπορούν να προκαλέσουν βλέννα με επίμονο κοιλιακό πόνο και πυρετό.
  • Καρκίνος του παχέος εντέρου: Η βλέννα μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά, αλλά δεν είναι σύμπτωμα ειδικό για τον καρκίνο. Πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αιμορραγία από το ορθό, επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, κοιλιακό πόνο, αδυναμία και ανεξήγητη απώλεια βάρους.
ανησυχη γυναικα

Πότε πρέπει να σας ανησυχεί η βλέννα στα κόπρανα;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η βλέννα επανεμφανίζεται, αυξάνεται σημαντικά ή συνοδεύει διάρροια που διαρκεί αρκετές ημέρες, αίμα στα κόπρανα, έμετο, σημαντικές κράμπες ή ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Επείγουσα αξιολόγηση απαιτείται για μεγάλες ποσότητες αιμορραγίας από το ορθό, μαύρα κόπρανα σαν πίσσα, σοβαρό ή ταχέως επιδεινούμενο κοιλιακό άλγος, επαναλαμβανόμενους εμετούς, λιποθυμία ή σημαντική αφυδάτωση.

Οι περισσότερες περιπτώσεις ορατής βλέννας στα κόπρανα δεν είναι καρκίνος. Το σημαντικό ζήτημα είναι το μοτίβο των συνοδευτικών συμπτωμάτων και όχι μόνο η βλέννα.

Πώς βρίσκουν οι γιατροί την αιτία;

Η αξιολόγηση ξεκινά με το χρονικό διάστημα που υπάρχει η βλέννα, την εμφάνισή της, τις αλλαγές στο έντερο, τα κοιλιακά συμπτώματα, τυχόν φαρμακευτική αγωγή ή πρόσφατο ταξίδι ή πρόσφατη τροφιμογενή νόσο.

Ανάλογα με το μοτίβο, ένας γαστρεντερολόγος μπορεί να παραγγείλει εξετάσεις κοπράνων για λοίμωξη ή φλεγμονή και εξετάσεις αίματος για αναιμία. Τα επίμονα συμπτώματα ή τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να οδηγήσουν σε κολονοσκόπηση, άλλες ενδοσκοπικές εξετάσεις ή απεικονίσεις.

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη πρόσληψη υγρών και φυτικών ινών, ενώ οι λοιμώξεις, η ΦΝΕ, η εκκολπωματίτιδα και άλλες διαταραχές απαιτούν ειδική θεραπεία για την πάθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι αιμορροΐδες να προκαλέσουν βλέννα στα κόπρανα;

Μερικές φορές μπορούν να προκαλέσουν βλέννα ή διαυγή έκκριση από το ορθό, ιδιαίτερα όταν οι εσωτερικές αιμορροΐδες προεξέχουν ή ερεθίζουν τον πρωκτικό πόρο. Η επίμονη έκκριση ή αιμορραγία χρειάζεται αξιολόγηση, επειδή οι αιμορροΐδες δεν είναι η μόνη πιθανή αιτία.

Το χρώμα της βλέννας προσδιορίζει το πρόβλημα;

Όχι. Η διαυγής βλέννα μπορεί να είναι φυσιολογική, ενώ η λευκή ή κιτρινωπή βλέννα μπορεί να εμφανιστεί με ερεθισμό ή φλεγμονή. Το χρώμα δεν μπορεί να διαγνώσει αξιόπιστα την υποκείμενη πάθηση. Η συχνότητα και τα συνοδά συμπτώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Συμπέρασμα

Λίγη διαυγής βλέννα στα κόπρανα είναι φυσιολογική. Μια νέα ή επίμονη αύξηση μπορεί να προέρχεται από δυσκοιλιότητα, Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου ή λοίμωξη, ενώ η ΦΝΕ, η πρωκτίτιδα, η εκκολπωματίτιδα και ο καρκίνος του παχέος εντέρου μερικές φορές απαιτούν διερεύνηση.

Το αίμα, οι διαρκείς αλλαγές στο έντερο, ο σημαντικός πόνος και η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι οι πιο σαφείς λόγοι για να αναζητήσετε ιατρική αξιολόγηση.

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