Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

Ανείπωτη τραγωδία με δύο θύματα και στάχτες στα Περιστέρια στη Σαλαμίνα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, εγκλωβισμένοι από τη φωτιά πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο απορρίμματα στην οδό Ανδρομάχης και εξαπλώθηκε σε δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και τα Σελήνια.
  • Επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς και έχουν διακομιστεί οκτώ άτομα με εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
  • Το Λιμενικό Σώμα πραγματοποίησε ευρεία επιχείρηση απεγκλωβισμού, διασώζοντας με ασφάλεια τουλάχιστον 502 άτομα από τις παραλιακές περιοχές Σατερλί και Κολώνες.
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Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Σαλαμίνα, καθώς το διπλό πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής αφήνει πίσω του δύο νεκρούς, τραυματίες, καμένες περιουσίες και εκατοντάδες απεγκλωβισμένους πολίτες.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η κάμερα του Newsbomb.gr καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες από το σπίτι στην περιοχή Περιστέρια, εντός του οποίου εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το άτυχο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις κατάσβεσης.

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Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου που προέβη στην αρχική αναγγελία στην Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο απορρίμματα.

Διπλό μέτωπο, διακομιδές και γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού

Παράλληλα με την καταστροφική πυρκαγιά στα Περιστέρια, δεύτερη εστία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια. Για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με τη συνδρομή 18 εναέριων μέσων.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν οκτώ άτομα με εγκαύματα, καθώς και ένας ηλικιωμένος άνδρας, έπειτα από τον επιτυχή απεγκλωβισμό του από την κατοικία του στην Κακή Βίγλα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και ευρεία επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, τα σκάφη του οποίου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τουλάχιστον 502 άτομα από τις παραλιακές περιοχές Σατερλί και Κολώνες.

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