Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταυγουστου από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

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Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, ειδικά στην περιοχή Μεγάρων έως Νέα Πέραμο.
  • Σχηματίζονται ουρές και μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας και σημαντικές καθυστερήσεις στον σταθμό διοδίων Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό.
  • Η επιστροφή μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα.
  • Από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.051 οχήματα, εκ των οποίων 36.200 από την Αθηνών-Κορίνθου
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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς οι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου έχουν αρχίσει να επιστρέφουν προς την Αθήνα.

Στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην περιοχή των Μεγάρων έως τη Νέα Πέραμο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας, όπου από νωρίς το απόγευμα έχουν σχηματιστεί ουρές.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Εγνατία Οδό, με σημαντικές καθυστερήσεις στον σταθμό διοδίων Πολυμύλου, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.051 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 21.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

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