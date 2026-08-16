Σάλος σε λύκειο των ΗΠΑ: Μαθητική εκδρομή σε τζαμί με δώρο Κοράνι και προτροπή για χιτζάμπ

Snapshot Γονείς μήνυσαν το Λύκειο του Πάλο Άλτο για αμέλεια στην επίβλεψη μαθητών και παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής μετά από εκδρομή σε τζαμί.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι οι μαθητές έλαβαν Κοράνια και οι μαθήτριες προτρέφθηκαν να φορούν χιτζάμπ.

Φωτογραφίες μαθητών τραβήχτηκαν και δημοσιεύτηκαν χωρίς τη γονική συναίνεση.

Η σχολική περιφέρεια δηλώνει ότι οποιαδήποτε θρησκευτική διδασκαλία πρέπει να είναι ακαδημαϊκή και εξετάζει τις πρακτικές της.

Οι γονείς ζητούν παραδοχή παραβίασης δικαιωμάτων και αμέλειας από τη σχολική περιφέρεια. Snapshot powered by AI

Οι γονείς μαθητών μηνύουν το σχολείο των παιδιών τους, ισχυριζόμενοι ότι οι μαθητές εκτέθηκαν στην ιδέα ότι το Ισλάμ ευθυγραμμίζεται με το έργο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ομάδα, Μέλη της Κοινότητας για τη Θρησκευτική Ουδετερότητα στα Δημόσια Σχολεία, λέει ότι οι μαθητές στο πρόγραμμα Social Justice Pathway του Λυκείου του Πάλο Άλτο έκαναν ένα ταξίδι στο τζαμί το περασμένο φθινόπωρο και τους έδωσαν Κοράνια, ενώ οι μαθήτριες ενθαρρύνθηκαν να φορούν χιτζάμπ, το ισλαμικό κάλυμμα προσώπου που θεωρείται από ορισμένους ως καταπιεστικό για τις γυναίκες.

Η μήνυση ισχυρίζεται επίσης ότι φωτογραφίες των μαθητών τραβήχτηκαν και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο χωρίς τη γονική συναίνεση.

Η Ενοποιημένη Σχολική Περιφέρεια του Πάλο Άλτο και ο διευθυντής του γυμνασίου του Πάλο Άλτο, Μπρεντ Κλάιν, κατονομάστηκαν επίσης στη μήνυση.

Ο έφορος του PAUSD Jason Glass είπε στο San Francisco Chronicle σε μια δήλωση ότι η περιφέρεια έμαθε για τη μήνυση μόνο μέσω ειδησεογραφικής κάλυψης και δεν είχε επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Υποστήριξε ότι οποιεσδήποτε θρησκευτικές διδασκαλίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκές και όχι λατρευτικές και πλέον η περιφέρεια επανεξετάζει τις πρακτικές της.

Οι γονείς αναζητούν παραδοχή από τη σχολική περιφέρεια ότι ήταν αμέλεια στην επίβλεψη των μαθητών και παραβίασε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής των μαθητών και το δικαίωμα των γονέων σε δίκαιη διαδικασία βάσει του νόμου.

Οι μηνυτές γονείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι μαθητές «εκτέθηκαν» στη Zahra Billoo, την εκτελεστική διευθύντρια του γραφείου του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων της Bay Area, η οποία τον περασμένο Μάιο προκάλεσε οργή όταν προέτρεψε τους υποστηρικτές της να είναι πιο διακριτικοί στο μίσος τους για τους Σιωνιστές.

Η Billoo ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή των μαθητών ήταν εθελοντική και διδάχθηκαν για τις ισλαμικές θρησκευτικές πρακτικές, κατηγορώντας τους γονείς ότι δεν ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν για τους άλλους.