Κατερίνη: Σύλληψη για «σπιτική» καλλιέργεια κάνναβης – Κατασχέθηκαν δενδρύλλια ύψους έως δύο μέτρων

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στην Κατερίνη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως δύο μέτρων.

Κατασχέθηκαν επίσης 274 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και τρία αυτοσχέδια τσιγάρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με σχετική δικογραφία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Έπειτα από στοχευμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε διαμορφώσει ειδικό χώρο στον οποίο καλλιεργούσε δέκα δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα δύο μέτρα. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Παράλληλα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 274 γραμμαρίων, καθώς και τρία αυτοσχέδια τσιγάρα. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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