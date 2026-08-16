Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ο Τζόλης «σερβίρει», ο Χάβερτς σκοράρει για το 2-0 (Video)

Ο Έλληνας εξτρέμ γύρισε τη μπάλα προς τον Κάι Χάβερτς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ που προήλθε από την κεφαλιά πάσα του Τζόλη: