Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ο Τζόλης «σερβίρει», ο Χάβερτς σκοράρει για το 2-0 (Video)
Ο Χρήστος Τζόλης είχε καθοριστική συμβολή στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έδωσε την ασίστ στον Κάι Χάβερτς για το 2-0.
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Ο Έλληνας εξτρέμ γύρισε τη μπάλα προς τον Κάι Χάβερτς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα.
Δείτε το γκολ που προήλθε από την κεφαλιά πάσα του Τζόλη:
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