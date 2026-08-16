Μόσχα: Πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries έπειτα από επίθεση drones

Στις φλόγες οι εγκαταστάσεις 200.000 τ.μ. στο Κοσεντίνο – Αναφορές για πλήγματα και σε δεύτερο αποθηκευτικό κόμβο στο Ντομοντέντοβο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Μόσχα: Πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries έπειτα από επίθεση drones
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο μεγαλύτερο κέντρο διανομής της Wildberries στην περιοχή Ποντόλσκ της Περιφέρειας Μόσχας μετά από επίθεση με drones.
  • Η εγκατάσταση στο χωριό Κοσεντίνο καλύπτει πάνω από 200.000 τετραγωνικά μέτρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη αποθήκη της Wildberries στη Ρωσία.
  • Αναφέρθηκε επίσης πυρκαγιά σε δεύτερο κόμβο logistics, το «Severnoye Domodedovo», στην περιοχή του Ντομοντέντοβο.
  • Ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι 600 drones κατευθύνθηκαν προς την Περιφέρεια Μόσχας και 201 καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας.
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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεγαλύτερο κέντρο διανομής της ρωσικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, στην περιοχή Ποντόλσκ της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τη νύχτα της 15ης προς 16η Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης ASTRA, οπτικοακουστικό υλικό που δημοσίευσαν κάτοικοι της περιοχής καταγράφει τις φλόγες να έχουν τυλίξει το εφοδιαστικό κέντρο της εταιρείας στο χωριό Κοσεντίνο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση εκτείνεται σε περισσότερα από 200.000 τετραγωνικά μέτρα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αποθήκη της Wildberries στη χώρα. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για πυρκαγιά και σε δεύτερο κόμβο διαλογής και logistics, το «Severnoye Domodedovo», στην περιοχή του Ντομοντέντοβο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε το πρωί ότι συνολικά 600 drones κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Περιφέρεια της Μόσχας, ισχυριζόμενος ότι τα 201 από αυτά καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της περιοχής.

*Με πληροφορίες από pravda.com

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Μόσχα: Πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries έπειτα από επίθεση drones

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