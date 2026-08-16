Πώς την «πάτησαν» οι Γερμανοί στην Κίνα;

Snapshot Οι γερμανικοί όμιλοι Mercedes, BMW και Volkswagen κατέγραψαν πτώση πωλήσεων άνω του 30% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στην Κίνα.

Η κυριαρχία των γερμανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά αμφισβητείται έντονα.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές, αλλά σχετίζεται και με άλλους παράγοντες.

Οι κινεζικές εταιρείες κερδίζουν έδαφος με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και προηγμένο λογισμικό.

Οι κινεζικές εταιρείες εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από τους γερμανικούς ομίλους. Snapshot powered by AI

Η Mercedes, η BMW και ο όμιλος Volkswagen βλέπουν την κυριαρχία τους στην Κίνα να αμφισβητείται όσο ποτέ άλλοτε. Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι τιμές.

Οι τρεις μεγάλοι γερμανικοί όμιλοι κατέγραψαν πτώση πωλήσεων τουλάχιστον 30% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, την ώρα που οι κινεζικές εταιρείες κερδίζουν συνεχώς έδαφος με νέα ηλεκτρικά μοντέλα, προηγμένο λογισμικό και πολύ ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης.

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