Brabus: Από τις Mercedes στα πολυτελή σούπερ γιοτ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Brabus έχει συνδέσει το όνομά της με τις κορυφαίες βελτιώσεις μοντέλων της Mercedes-Benz, όμως τα τελευταία χρόνια επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της και πέρα από την αυτοκίνηση.

Έτσι, μετά τις συνεργασίες της στον χώρο των σκαφών αναψυχής, αλλά και την ενασχόλησή της με πολυτελείς κατοικίες, η γερμανική εταιρεία κάνει τώρα το επόμενο βήμα, μπαίνοντας στην κατηγορία των σούπερ γιοτ.

Η νέα συνεργασία με την ιταλική AB Yachts προβλέπει την κατασκευή του πρώτου σούπερ γιοτ που θα φέρει την υπογραφή της Brabus. Η παγκόσμια πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για την έκθεση γιοτ στο Μονακό (τον Σεπτέμβριο), ενώ οι δύο εταιρείες έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι θα παρουσιάσουν ακόμη ένα νέο μοντέλο στην ίδια έκθεση το 2027.

Προς το παρόν οι πληροφορίες για το νέο σκάφος παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με τη Brabus, θα μεταφέρει στη θάλασσα τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Brabus Masterpiece», δίνοντας έμφαση στις επιδόσεις, την πολυτέλεια, την εξατομίκευση και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Η πρώτη εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει ένα χαμηλό και ιδιαίτερα δυναμικό σκάφος, με έντονα κεκλιμένη οροφή, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και καθαρές γραμμές που παραπέμπουν στη σχεδιαστική ταυτότητα της AB Yachts.

Η ιταλική εταιρεία διαθέτει σήμερα μοντέλα μήκους από 25,4 έως 39,6 μέτρα, τα οποία χρησιμοποιούν σύστημα πρόωσης με κινητήρες τζετ (waterjets) αντί για συμβατικές προπέλες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία, μειωμένους κραδασμούς και υψηλές επιδόσεις, με τις κορυφαίες εκδόσεις να ξεπερνούν τους 50 κόμβους, δηλαδή περίπου 93 χλμ./ώρα.

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Η Brabus δεν είναι άγνωστη στον χώρο των σκαφών αναψυχής, καθώς μέσω της Brabus Marine συνεργάζεται ήδη με τις Axopar και Sunreef Yachts. Η νέα σύμπραξη με την AB Yachts σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια ακόμη πιο αποκλειστική κατηγορία, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των προϊόντων πολυτελείας και μεταφέροντας τη σχεδιαστική της φιλοσοφία από τους τέσσερις τροχούς στη θάλασσα.