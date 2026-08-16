Βιβλική καταστροφή στη Μάνη: Έπεσε δεκαπλάσιο νερό από τον μέσο όρο του Αυγούστου

Δρόμοι «σκίστηκαν» στα δύο, οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Βιβλική καταστροφή στη Μάνη: Έπεσε δεκαπλάσιο νερό από τον μέσο όρο του Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Μάνη έπεσε δεκαπλάσια βροχή από τον μέσο όρο του Αυγούστου, με 141 χιλιοστά μέσα σε τέσσερις ώρες.
  • Οι δρόμοι σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και παρασύροντας αυτοκίνητα στη θάλασσα.
  • Περισσότερα από 100 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρύνουν φερτά υλικά από τους δρόμους.
  • Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς και δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για βοήθεια.
  • Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και αναμένεται να εξέλθει εντός της ημέρας.
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Ανυπολόγιστες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη, με την ποσότητα του νερού που έπεσε να είναι δεκαπλάσια σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιοχής για τον μήνα Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες καταγράφηκαν 141 χιλιοστά βροχής. Το ξαφνικό μπουρίνι συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, καθώς από τις 14:00 έως τις 20:00 σημειώθηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, με τις κορυφές των νεφών να ξεπερνούν τα 13-14 χιλιόμετρα ύψος. Η κορύφωση του φαινομένου σημειώθηκε μεταξύ 16:30 και 17:30, διάστημα κατά το οποίο έπεσαν 68 χιλιοστά βροχής.

Σοβαρές καταστροφές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες

Για πρωτόγνωρη κατάσταση έκανε λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος, επισημαίνοντας ότι έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκάλα και Λάγια.

Στις περιοχές Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, παρασύροντας αυτοκίνητα στη θάλασσα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο οδόστρωμα, το οποίο σε ορισμένα σημεία «άνοιξε» στα δύο. Στο Οίτυλο, περισσότερα από 100 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, με τους κατοίκους να προσπαθούν από νωρίς το πρωί με φτυάρια να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ (EUROKINISSI)

Παράλληλα, στο Καραβοστάσι εγκλωβίστηκαν πολλοί επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρισκόταν στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. Συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν αδιάκοπα για τη διάνοιξη των δρόμων.

Επεμβάσεις της Πυροσβεστικής και τραυματισμός από κεραυνό

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, προχωρώντας σε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς οδηγών που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους.

Σημαντικό ήταν και το περιστατικό με γυναίκα η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, με την έξοδό της να αναμένεται εντός της ημέρας.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ (EUROKINISSI)

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